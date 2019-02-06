Фарфоровая посуда, печенье и цветы: Пласидо Доминго поставил требования перед концертом в Киеве

29 Читати новину українською
Пласидо Доминго выступит с концертом в Киеве
Пласидо Доминго выступит с концертом в Киеве / www.gettyimages.com

Знаменитый испанский исполнитель Пласидо Доминго уже 13 февраля выступит во Дворце Украина с большой концертной программой. Перед выступлениями все великие артисты мира ставят собственный райдер (список требований в шоу-бизнесе), который должны представить организаторы события для своего гостя. Стало известно, что же попросил испанец перед своим концертом.

Несмотря на знаменитое имя и высокий статус в музыкальной индустрии, райдер Пласидо Доминго является довольно скромным и немного смешным в сравнении с другими звездами шоу-бизнеса. Конечно, для него уже забронировали президентский люкс в пятизвездочном отеле столицы и три лимузина для передвижения по городу. Но другие его требования вполне преземленные и простые.

Читайте также: Украинка победила на телешоу "В Америке есть талант": видео

Что такое райдер?В шоу-бизнесе это конкретный список требований знаменитости перед анонсированным событием, которые должны обеспечить организаторы до, во время и после мероприятия.

78-летний певец настаивал больше на одном – наличии фортепиано или электронных клавишных в номере и гримерке. Также он попросил цветочное декорирование сцены, а по периметру – поставить несколько зеленых растений. В своей гримерной Доминго тоже хочет любоваться цветочными композициями, а есть в этой же гримерной комнате и на площадке он хочет из фарфора, а не из пластиковых тарелок. Что касается еды, то она тоже является не слишком дорогой и излишне особенной – на столе Пласидо хочет видеть фрукты, сэндвичи и печенье.

Пласідо Домінго
Пласидо Доминго выступит с концертом в Киеве / Getty Images

Кто такой Пласидо Доминго?Знаменитый испанский исполнитель, дирижер и актер театра обладает отличным тембром (высокий баритон) и виртуозным вокальным и актерским мастерством. Пласидо Доминго вместе с другим знаменитым артистом Лучано Паваротти считаются лучшими тенороми на рубеже веков. В свое время испанец жил и учился в Мексике, впоследствии реализовывал себя в Тель-Авиве, Нью-Йорке и в целом по всему миру. В 1996 занимал пост художественного директора Национальной оперы в Вашингтоне, а с 2000 – был главным в Опере Лос-Анджелеса. В 2009 исполнителю присвоили первую премию имени Шведской оперной дивы Биргит Нильсон.

blog_ava
Кандидаты в президенты Украины-2019: список
сегодня
82801
Теги: Новости Украины LifeStyle Музыка Концерты
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Интересные факты о Дане Балане, которые вы могли не знать
сегодня 15:06 Интересные факты о Дане Балане, которые вы могли не знать
245
7 песен Тома Оделла, которые стоит послушать перед его концертом в Украине
сегодня 14:45 7 песен Тома Оделла, которые стоит послушать перед его концертом в Украине
101
Лукбук, прет-а-порте и мультибренд: что означают модные термины
сегодня 09:03 Лукбук, прет-а-порте и мультибренд: что означают модные термины
Юлія Турелик 239
Кто из актрис получит Оскар за лучшую женскую роль второго плана – опросы
5 февраля 12:06 Кто из актрис получит Оскар за лучшую женскую роль второго плана – опросы
101
Китайский Новый год 2019: особенности празднования
5 февраля 09:59 Китайский Новый год 2019: особенности празднования
Настя Сукач 34110
Кто из актеров получит Оскар за лучшую мужскую роль второго плана – опрос
4 февраля 18:00 Кто из актеров получит Оскар за лучшую мужскую роль второго плана – опрос
112
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук