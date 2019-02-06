Фарфоровая посуда, печенье и цветы: Пласидо Доминго поставил требования перед концертом в Киеве

Знаменитый испанский исполнитель Пласидо Доминго уже 13 февраля выступит во Дворце Украина с большой концертной программой. Перед выступлениями все великие артисты мира ставят собственный райдер (список требований в шоу-бизнесе), который должны представить организаторы события для своего гостя. Стало известно, что же попросил испанец перед своим концертом.

Несмотря на знаменитое имя и высокий статус в музыкальной индустрии, райдер Пласидо Доминго является довольно скромным и немного смешным в сравнении с другими звездами шоу-бизнеса. Конечно, для него уже забронировали президентский люкс в пятизвездочном отеле столицы и три лимузина для передвижения по городу. Но другие его требования вполне преземленные и простые.

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Что такое райдер?В шоу-бизнесе это конкретный список требований знаменитости перед анонсированным событием, которые должны обеспечить организаторы до, во время и после мероприятия.

78-летний певец настаивал больше на одном – наличии фортепиано или электронных клавишных в номере и гримерке. Также он попросил цветочное декорирование сцены, а по периметру – поставить несколько зеленых растений. В своей гримерной Доминго тоже хочет любоваться цветочными композициями, а есть в этой же гримерной комнате и на площадке он хочет из фарфора, а не из пластиковых тарелок. Что касается еды, то она тоже является не слишком дорогой и излишне особенной – на столе Пласидо хочет видеть фрукты, сэндвичи и печенье.



Пласидо Доминго выступит с концертом в Киеве / Getty Images

Кто такой Пласидо Доминго?Знаменитый испанский исполнитель, дирижер и актер театра обладает отличным тембром (высокий баритон) и виртуозным вокальным и актерским мастерством. Пласидо Доминго вместе с другим знаменитым артистом Лучано Паваротти считаются лучшими тенороми на рубеже веков. В свое время испанец жил и учился в Мексике, впоследствии реализовывал себя в Тель-Авиве, Нью-Йорке и в целом по всему миру. В 1996 занимал пост художественного директора Национальной оперы в Вашингтоне, а с 2000 – был главным в Опере Лос-Анджелеса. В 2009 исполнителю присвоили первую премию имени Шведской оперной дивы Биргит Нильсон.