Фаршированный перец с черносливом – рецепт, который удивит своим вкусом
Чем может удивить фаршированный перец, подумаете вы? Поверьте, такого сочетания вкуса вы еще не пробовали! Нежная начинка из чернослива и фарша, и сочного перца очарует ваши вкусовые рецепторы.
Рецепт фаршированного перца с черносливом
Ингредиенты для фаршированного перца:
1 стакан бурого риса (сырого)
10 средних перцев
500 г фарша ассорти
10 шт чернослива
2 морковки
1 луковица
1 ст. л томатной пасты
2 ст. л сметаны или греческого йогурта
яйцо
паприка
соль
перец
оливковое масло
Приготовление начинки для фаршированного перца:
Чистим наши перцы от семян, при этом осторожно отделяем верхушки.
Промываем рис и замачиваем его в час. Бурый рис следует варить 30 минут и дать ему охладиться.
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Натираем морковь на мелкой терке и обжариваем вместе с измельченным луком на оливковом масле.
Фарш солим и перчим по вкусу, добавляем одно яйцо и тщательно перемешиваем.
Измельчаем предварительно замоченный чернослив и добавляем его к рису.
Соединяем все предварительно подготовленные ингредиенты (фарш, рис, чернослив, морковь) и добавляем в начинку томатную пасту и паприку. После этого все тщательно вымешиваем. Начинка готова!
Приготовление перца
Начиняем наши перцы до самого верха, поливаем сметаной и закрываем крышечкой от перца.
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С помощью кулинарной кисточки смазываем перцы извне оливковым маслом, чтобы потом образовалась корочка.
Выкладываем готовые перцы на противень с пергаментом и выпекаем час при температуре 180 градусов.
Приятного аппетита!