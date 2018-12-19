Фаршированный перец с черносливом – рецепт, который удивит своим вкусом

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Рецепт фаршированного перца с черносливом
Рецепт фаршированного перца с черносливом / Богданна Рыбак

Чем может удивить фаршированный перец, подумаете вы? Поверьте, такого сочетания вкуса вы еще не пробовали! Нежная начинка из чернослива и фарша, и сочного перца очарует ваши вкусовые рецепторы.

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Рецепт фаршированного перца с черносливом

Ингредиенты для фаршированного перца:

1 стакан бурого риса (сырого)
10 средних перцев
500 г фарша ассорти
10 шт чернослива
2 морковки
1 луковица
1 ст. л томатной пасты
2 ст. л сметаны или греческого йогурта
яйцо
паприка
соль
перец
оливковое масло

Приготовление начинки для фаршированного перца:

Чистим наши перцы от семян, при этом осторожно отделяем верхушки.

Промываем рис и замачиваем его в час. Бурый рис следует варить 30 минут и дать ему охладиться.

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Натираем морковь на мелкой терке и обжариваем вместе с измельченным луком на оливковом масле.

Фарш солим и перчим по вкусу, добавляем одно яйцо и тщательно перемешиваем.

Измельчаем предварительно замоченный чернослив и добавляем его к рису.

Соединяем все предварительно подготовленные ингредиенты (фарш, рис, чернослив, морковь) и добавляем в начинку томатную пасту и паприку. После этого все тщательно вымешиваем. Начинка готова!

Приготовление перца

Начиняем наши перцы до самого верха, поливаем сметаной и закрываем крышечкой от перца.

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С помощью кулинарной кисточки смазываем перцы извне оливковым маслом, чтобы потом образовалась корочка.

Выкладываем готовые перцы на противень с пергаментом и выпекаем час при температуре 180 градусов.

Приятного аппетита!

Автор: Богданна Рыбак
Теги: LifeStyle Food and Drinks
Источник: 24 канал
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