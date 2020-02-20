Фастфуд и страстные поцелуи: в сети обсуждают прогулку Ким Кардашян и Канье Уэста

Несмотря на бешеную популярность, звездные супруги довольно редко дают повод для обсуждения. Вместе Ким Кардашян и Канье Уэст довольно часто появляются на публике, однако свои романтические прогулки оставляют преимущественно за кадром.

Недавно голливудская пара Ким Кардашян и Канье Уэст устроили романтическое свидание в Париже. В одной из мировых столиц моды светская львица, которая покоряет красные дорожки престижных мероприятий, не могла обойти вниманием дом культовго модельера Жана-Поля Готье.

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Поездка супругов не обошлась без покупок. Однако знаменитости наслаждались не только высокой модой, но и пищей в заведениях быстрого питания. На личной странице Ким опубликовала кадры с прогулки, на которых видно, что в роскошном бутике ее муж наслаждается наггетсами из всемирной сети KFC.



Ким Кардашян и Канье Уэст насладились фастфудом / Instagram / @kimkardashian

Кроме того, Ким Кардашян показала, как вместе они делают покупку в заведении быстрого питания. Звезда изрядная поклонница фастфуда. Ранее она публично призналась, что наггетсы с медовым соусом – ее любимая вредная пища.

Для прогулки по Парижу Ким Кардашян выбрала эпатажное обтягивающее платье длины миди от легендарного Жана-Поля Готье, которое соединило в себе яркие цвета. А многочисленные узоры кругов запечатлели на ее теле ситует женской фигуры в купальнике. Такой наряд дизайнер создал еще в прошлом веке, однако он до сих пор впечатляет модниц во всем мире. Платье многодетная мама дополнила серыми сапогами-колготками на высокой шпильке и трендовыми очками.



Ким Кардашян в доме моды Жана-Поля Готье / Instagram / @kimkardashian