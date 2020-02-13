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Феерический состав: Оливия Колман, Дакота Джонсон и Джесси Бакли сыграют в совместном фильме

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Оливия Колман, Дакота Джонсон и Джесси Бакли / Коллаж: LifeStyle 24

Американская актриса Мэгги Джилленхол готовится к режиссерскому дебюту. Судя по актерскому составу, который она пригласила к съемкам, будущая премьера будет просто впечатляющей.

О том, что лауреат премии "Золотой глобус" Мэгги Джилленхол планирует снять свой первый фильм и уже объявила актерский состав премьеры, сообщает издание Deadline.

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42-летняя голливудская актриса намерена экранизировать книгу Элены Ферранте "Потерянная дочь" (The Lost Daughter). Экранизацию одноименного романа Мэгги Джилленхол берет на свои плечи – она ​​будет выступать не только режиссером, но и сценаристом фильма. К слову, текстовая сюжетная линия уже полностью готова.

Maggie Gyllenhaal Меггі Джилленгол зніме фільм з Олівією Колман
Мэгги Джилленхол / ETOnline

В источнике говорится, что главные персонажи также нашли своих актеров. Роли первого плана сыграют обладательница Оскара-2019 Оливия Колман, звезда фильма "50 оттенков серого" Дакота Джонсон и исполнительница главной роли в сериале "Чернобыль" Джесси Бакли. Также в ленте снимется американский актер Питер Сарсгаард, известный ролью журналиста в драме "Цена правды".

Сюжет фильма "Потерянная дочь" (The Lost Daughter) будет разворачиваться вокруг профессора колледжа, которую мучает давняя психологическая травма. Проблема напоминает о себе после того, как больная встретит женщину с ее маленькой дочерью.

Роль профессора досталась Оливии Колман, а молодой матери – Дакоте Джонсон. Дату премьеры и другие детали создания ленты Мэгги Джилленхол пока не рассказывает.

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Автор: Марта Вересюк
Теги: Оскар-2019 LifeStyle Кино
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