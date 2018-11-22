Фейковое заявление: первый комментарий о сообщении Сергея Полунина давал не артист балета

21 ноября журналисты Громадського взяли комментарий у Сергея Полунина относительно его скандального сообщения о главе Кремля. Однако, как впоследствии выяснилось, комментарий представителям СМИ давал не знаменитый украинец.

Почему разгорелся скандал с участием Сергея Полунина?

В день своего рождения Сергей Полунин – известный артист балета украинского происхождения – сделал сообщение в сети, получившее большой резонанс. Мужчина поблагодарил за поздравления и признался, что с детства видел в российском президенте Владимире Путине "свет". Поэтому ему непонятно, почему к главе страны-агрессора относятся плохо.

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Это не правильно. Мне больно от этого, поскольку я был раньше в таком же положении и знаю на себе это ощущение. Никто не заслуживает, чтобы с ним обращались плохо или несправедливо. Когда я был ребенком, я видел в Путине свет и вижу сейчас. Владимира я буду всегда защищать своей энергией и любовью,

– заявил Сергей Полунин в сети.

Такое сообщение вызвало большой резонанс в Украине.



Заявление Сергея Полунина в Instagram / скриншот

Реакция Сергея Полунина

На следующий день после скандального сообщения журналисты Громадського позвонили Сергею Полунину, чтобы узнать, действительно ли артист балета является автором заявления. В ответ на вопрос мужчина ответил, что ничего не знает об этом.

Чего вы ко мне привязались? Я не знаю, о чем вы говорите. Отстаньте от меня,

– добавил Сергей Полунин.

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В чем фейк?

Как оказалось, журналисты позвонили к однофамильцу Сергея Полунина. Мужчина заявил, что не является всемирно известным артистом балета, на что представители СМИ попросили доказательство. Поэтому в сети Сергей Полунин опубликовал заявление, в котором признался, что на телефонный звонок ответил именно он.

"Уважаемые журналисты Громадського! Вы бы проверяли сначала, кому вы звоните утром и требуете комментарии о Путине. На этот звонок сегодня ответил я и, естественно, не понимая о чем идет речь, попросил не беспокоить. Удивляюсь, как это не послал куда подальше", – отметил Сергей Полунин.

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Кто такой Сергей Полунин?

Сергей, родом из города Херсон, уже в 17 лет пошел в большой балет. Тогда его приняли в труппу лондонского Королевского балета, а через два года выбрали самым молодым премьером в истории. В 22 Сергей "убежал" из Королевского балета и отправился искать счастья и самореализации в России. Впоследствии о нем узнали во всем мире.



В сентябре прошлого года Сергей Полунин попал в список лучших мужчин 2017 года по версии британского журнала GQ. После этого его часто стали приглашать к участию в американских фильмах и в модных фотосессиях.