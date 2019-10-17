Фелисити Джонс – 36: история успеха звезды "Звездных войн" и "Инферно"

Британская киноактриса Фелисити Джонс в свои 36 лет, которые она отмечает сегодня, 17 октября, добилась немалых успехов. На ее счету уже несколько десятков кинолент, в которых она приняла участие, а также номинации на премии "Оскар", BAFTA и "Золотой глобус".

Знаменитая актриса из Бирмингема с детства проявляла интерес к актерскому искусству, поскольку ее родные работали в достаточно творческих сферах – отец Фелисити был журналистом, мама работала в сфере рекламы, брат – режиссером монтажа, а дядя Майкл Гедли вообще был актером. Обучаясь английскому языку в колледже Оксфорда, Фелисити Джонс играла в студенческих постановках. В десять лет уже начала посещать мастер-классы Центрального юношеского телевидения.

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Свою первую роль в кинокартине она получила в 15-летнем возрасте, когда приняла участие в первом сезоне сериала "Самая плохая ведьма" (1998). Меньше чем через 10 лет ее начали замечать в большом кинематографе: в 2007 году она сыграла в фильме "Нортенгерское аббатство", в 2008 – "Возвращение в Брайдсхед", в 2009 – "Шери" и в 2010 в фильме "Буря".

Одним из ее крупнейших достижений стало участие в фильме "Вселенная Стивена Хокинга", в котором она сыграла главную роль и получила одобрение от многих кинокритиков. За успешную роль ее номинировали на "Золотой глобус", BAFTA и "Оскар" за лучшую женскую роль. После такого успеха ее пригласили принять участие в съемках таких лент как "Инферно" (2016), "Бунтарь Один. Звездные Войны. История" (2016) и многие другие. В декабре этого года на мировых экранах появится новый фильм с участием британской звезды. Фильм носит название "По половому признаку", в котором Джонс исполнила главную роль и сыграла реального персонажа Рут Бадер Гинсбург, что стала второй женщиной в истории, которой удалось занять место в Верховном суде США.



Фелисити Джонс на церемонии "Оскар-2017"

Что касается личной жизни, то в начале 2014 года она прекратила отношения с интернет-артистом Эдом Форнилесом, которые длились десять лет. Уже в 2015 году она начала встречаться с режиссером Чарльзом Гардом, с которым обручилась в этом году.

Звезда многих кинонаград и номинантка престижных премий мира завоевала сердца миллионов фанатов еще в подростковом возрасте и продолжает очаровывать кино своей актерской игрой. Предлагаем просмотреть несколько трейлеров лучших фильмов с участием именинницы Фелисити Джонс, чтобы вы подробнее ознакомились с творчеством актрисы.

"Как выйти замуж за миллиардера" 2011: смотреть трейлер онлайн

"Как сумасшедший" 2011: смотреть трейлер онлайн

"Хороший день для свадьбы" 2012: смотреть трейлер онлайн

"Полной грудью" 2013: смотреть трейлер онлайн

"Теория всего" 2014: смотреть трейлер онлайн

"Инферно" 2016: смотреть трейлер онлайн

"Бунтарь Один. Звездные Войны. История" 2016: смотреть трейлер онлайн

"По половому признаку" 2018: смотреть трейлер онлайн