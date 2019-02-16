Феминистка Эмбер Херд стала звездой глянца: соблазнительные фото

117 Читати новину українською
Эмбер Херд
Эмбер Херд / www.gettyimages.com

Голливудская актриса Эмбер Херд украсила обложку журнала Wonderland Magazine, в интервью которому рассказала о своей жизненной позиции и отношении к жертвам насилия.

Новое фото с обложки Эмбер Херд опубликовала на своей странице в Instagram. Актриса позировала в объективе фотографа Emman Montalvan в винтажном образе.

Читайте также: Искалечила себя сама, – Джонни Депп представил доказательства, что не бил экс-супругу Эмбер Херд

Так, Эмбер примерила черные короткие шорты с белым кружевным воротником на шее. Ее образ дополнили стильные туфли с драгоценными камнями и колготы в сетку. В макияже звездный визажист Кали Кеннеди сделала акцент на красных губах Херд и длинных ресницах.

Ембер Хьорд
Эмбер Херд / Wonderland / Emman Montalvan

В интервью журналу звезда поделилась своей гражданской позицией.

"Одно дело – видеть проблему и совсем другое – что-то с ней делать... Справедливость не игра с нулевой суммой, а беспроигрышный вариант. Так, если вы делаете то, что правильно по отношению к другим людям, вы делаете правильную вещь и для себя", – подчеркнула она.

Кроме того, актриса в очередной раз подчеркнула, что она феминистка и объяснила это.

Тот факт, что я должна одеваться определенным образом, казался мне несправедливостью. Почему моя задача – привлекать внимание мужчин? Почему наши ребята не должны учиться вести себя прилично? Я всегда была феминисткой – с тех самых пор, когда начала высказывать собственное мнение. Потому что я гуманистка,
– заявила она.

Вместе с этим Эмбер прокомментировала свое общение с жертвами насилия: "Я узнала, что если ты пережил одну ужасную вещь, понимаешь, как много пережил из-за всего другого".

Ембер Хьорд
Эмбер Херд / Wonderland / Emman Montalvan

Ембер Хьорд
Эмбер Херд / Wonderland / Emman Montalvan

Ембер Хьорд
Эмбер Херд / Wonderland / Emman Montalvan

blog_ava
В России успешно испытали ядерную установку для крылатой ракеты "Буревестник" – СМИ
сегодня
381
Теги: LifeStyle Голливуд Эмбер Херд
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Женская лень вылезает боком, – Ольга Сумская рассказала о секретах ухода за собой
сегодня 11:02 Женская лень вылезает боком, – Ольга Сумская рассказала о секретах ухода за собой
Анастасія Манюхіна 165
Второй полуфинал Нацотбора на Евровидение-2019: за кого вы болеете – опрос
сегодня 10:03 Второй полуфинал Нацотбора на Евровидение-2019: за кого вы болеете – опрос
326
Где погулять в Виннице: неповторимые и мистические места, которые удивят каждого туриста
15 февраля 21:01 Где погулять в Виннице: неповторимые и мистические места, которые удивят каждого туриста
Наталя Боднар 238
Куда поехать в марте: лучшие места для отдыха в Европе
15 февраля 18:45 Куда поехать в марте: лучшие места для отдыха в Европе
Юлія Турелик 136
Когда начало Великого поста 2019: история и правила соблюдения
15 февраля 12:20 Когда начало Великого поста 2019: история и правила соблюдения
3245
15 февраля – Сретение Господне: традиции и приметы
15 февраля 09:04 15 февраля – Сретение Господне: традиции и приметы
57805
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук