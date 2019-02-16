Феминистка Эмбер Херд стала звездой глянца: соблазнительные фото

Голливудская актриса Эмбер Херд украсила обложку журнала Wonderland Magazine, в интервью которому рассказала о своей жизненной позиции и отношении к жертвам насилия.

Новое фото с обложки Эмбер Херд опубликовала на своей странице в Instagram. Актриса позировала в объективе фотографа Emman Montalvan в винтажном образе.

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Так, Эмбер примерила черные короткие шорты с белым кружевным воротником на шее. Ее образ дополнили стильные туфли с драгоценными камнями и колготы в сетку. В макияже звездный визажист Кали Кеннеди сделала акцент на красных губах Херд и длинных ресницах.



Эмбер Херд / Wonderland / Emman Montalvan

В интервью журналу звезда поделилась своей гражданской позицией.

"Одно дело – видеть проблему и совсем другое – что-то с ней делать... Справедливость не игра с нулевой суммой, а беспроигрышный вариант. Так, если вы делаете то, что правильно по отношению к другим людям, вы делаете правильную вещь и для себя", – подчеркнула она.

Кроме того, актриса в очередной раз подчеркнула, что она феминистка и объяснила это.

Тот факт, что я должна одеваться определенным образом, казался мне несправедливостью. Почему моя задача – привлекать внимание мужчин? Почему наши ребята не должны учиться вести себя прилично? Я всегда была феминисткой – с тех самых пор, когда начала высказывать собственное мнение. Потому что я гуманистка,

– заявила она.

Вместе с этим Эмбер прокомментировала свое общение с жертвами насилия: "Я узнала, что если ты пережил одну ужасную вещь, понимаешь, как много пережил из-за всего другого".



Эмбер Херд / Wonderland / Emman Montalvan



Эмбер Херд / Wonderland / Emman Montalvan



Эмбер Херд / Wonderland / Emman Montalvan