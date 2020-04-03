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Фестиваль Каннские львы 2020 отменили из-за коронавируса

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Фестиваль "Каннские львы 2020" отменено / www.canneslions.com

Известный во всем мире фестиваль рекламы "Каннские львы" отменили из-за пандемии коронавируса. Сначала его планировали провести 26-30 октября, а теперь дату передвинули на 21-25 июня 2021 года.

Фестиваль "Каннские львы" обычно проводят на Лазурном побережье в городе Канны, Франция, с участием нескольких тысяч участников из всех стран мира. Чтобы не рисковать здоровьем людей, организаторы предварительно приняли решение, что мероприятие состоится не осенью 2020 года, а летом 2021-го.

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Поскольку влияние COVID-19 по-прежнему ощущается во всем мире для потребителей в маркетинговой, креативной и медийной отраслях, для нас стало ясно, что приоритеты сместились в сторону необходимости защитить людей, обслуживать потребителей предметами первой необходимости и сосредоточиться на сохранении компаний, общества и экономики,
– говорится в официальном заявлении фестиваля.

Добавим, что знаменитый кинофестиваль в Каннах также отменили из-за пандемии коронавируса. Он должен был пройти традиционно в мае, но предварительно его перенесли на июнь-июль этого года.

По состоянию на 3 апреля, во Франции зафиксировано почти 60 тысяч случаев заболеваний коронавирусом, из них – 5 тысяч летальных и более 12 тысяч тех, кто выздоровел.

Что известно о фестивале "Каннские львы"?Это событие считается одним из самых престижных в мировой рекламной и творческой индустриях. Обычно там собираются передовые дизайнеры, цифровые новаторы и маркетологи. Фестиваль проводят 7 дней во Дворце фестивалей и конгрессов в Каннах, Франция, где собирается около 11 тысяч зарегистрированных участников. В 2017 году украинцы получили "Бронзового Льва" в категории Entertainment Lions for Music – победу одержал проект Украинского кризисного медиа-центра "Свидетель". Тогда же украинцы создали мемориальную кампанию к 75-й годовщине трагедии в Бабьем Яру.

Теги: LifeStyle Коронавирус COVID-19 Новости Франции Фестивали Новости культуры
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