Фестиваль UPark отреагировал на отмену всех концертов The Prodigy

На днях мир облетела трагическая новость – 4 марта вокалиста группы The Prodigy Кита Флинта нашли мертвым в его доме в Великобритании. Впоследствии музыканты сообщили, что это было самоубийство. Из-за трагических событий коллектив был вынужден отменить все концерты в мире включая выступлением на фестивале UPark в Украине.

Организаторы музыкального фестиваля UPark, который состоится 16-18 июля, одними из первых отреагировали на смерть английского певца и сообщили, что ведут переговоры с менеджментом группы по поводу предстоящего выступления.

Читайте также: Кит Флинт с группой The Prodigy должен был выступить в Киеве на фестивале UPark-2019

Что известно про UРark Festival?UPark Festival – это современный городской фестиваль со своей атмосферой. За относительно короткую историю фестиваля на сцене UPark успели выступить не только мировые легенды, но и начинающие артисты. Среди групп, участвовавших в фестивале, были: Red Hot Chilli Peppers, MUSE, Gorillaz, Massive Attack, Nothing But Thieves, HURTS, The Kills, Poets of the Fall, My Vitriol, Kaleo, Tove Lo, Young Fathers.

Однако группа The Prodigy опередила все ожидания и 5 марта сообщила, что все запланированные концерты они отменяют. На такое заявление отреагировали и в UPark Festival.

Сейчас мы ведем переговоры с другими артистами, выступление которых потенциально возможно для сохранения трехдневного формата фестиваля. Мы с пониманием относимся к решению менеджмента группы и надеемся на такую же реакцию от вас,

– отметили организаторы события.

Они добавили, что за всеми новостями стоит следить на их официальном сайте и в соцсетях, а также, что в случае возврата или замены билетов следует обращаться по специальной ссылке. "Прием заявок будет осуществляться до 5 июля 2019 года включительно", – говорится в объявлении.

Что известно про смерть солиста группы The Prodigy?Английский исполнитель Кит Флинт совершил самоубийство в первые выходные марта в Великобритании в собственном доме. Его нашли мертвым только 4 марта. Музыканты группы The Prodigy подтвердили смерть вокалиста и поблагодарили за сохранение конфиденциальности всех заинтересованных сторон. По словам инсайдеров, Кот Флинт ушел из жизни из-за развода с его женой – японской моделью и ди-джейкой Маюми Кай, процесс которого завершился за несколько дней до самоубийства. Источники сообщали, что после разрыва с Кай Флинт впал в глубокую депрессию и снова начал употреблять наркотики.