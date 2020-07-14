Украинская певица Джамала почти ежегодно принимает участие в различных фестивалях, где представляет свои новые или же лучшие песни. В этом году она как и все звезды вынуждена сидеть дома или же устраивать автоконцерты с минимальным количеством зрителей. Фотографиями с недавнего выступления Джамала погрузилась в воспоминания, где с ностальгией вспомнила фестиваль Atlas Weekend.

Несколько дней назад звезда имела возможность выступить в Киеве и даже продемонстрировать роскошную фигуру после вторых родов, которые были 20 июня. Тогда же она родила своего второго сына Селим-Гирая, которого взяла с собой на работу, чтобы покормить его грудью за кулисами концерта. Об этом сообщает 24 канал.

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Однако под другими фото с прошлогодних фестивалей Atlas Weekend Джамала вспомнила отмененное нынешнее событие, которое должно было состояться с 7 по 12 июля. Организаторы решили его перенести на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

"Обожаю лето именно за музыкальные фестивали! Но в этом году плачут все мировые фестивали. Если мы встретились с тобой на Atlas Weekend, то в каком году? Напиши, кого услышал впервые вживую. Возможно, осуществилась твоя мечта? Я, например, впервые услышала и открыла для себя John Newman, Massive Attack и Godzilla именно в Киеве! Что ж, с нетерпением жду следующее лето. Надеюсь, оно станет по-настоящему музыкальным!"– написала в своей заметке под серией фото Джамала.

Для просмотра всех фото листайте вправо:

Пользователи начали вспоминать свое фестивальное прошлое, где поделились воспоминаниями о выступлениях звезд-любимцев.

Напомним, что карантин в Украине, по состоянию на 14 июля, введен до конца июля. Однако появились слухи, что его могут продлить до 14 августа. Относительно Киева, то также есть мнение, что там адаптивный карантин продлят до конца 2021 года. Сейчас карантинные ограничения во многих областях ослаблены, впрочем проводить массовые мероприятия, такие как футбольные матчи, концерты, фестивали и прочее пока что запрещено. В Украине зафиксировано почти 55 тысяч больных коронавирусом, из которых 1414 человек умерли и 27 тысяч выздоровели.