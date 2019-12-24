Фетучини в сметанно-грибном соусе: рецепт простой и несравненной блюда
Для ценителей пасты это блюдо принесет большое удовольствие, что подарит новые вкусовые впечатления. Конечно, это традиционная и очень популярное блюдо итальянцев. Но еще ее полюбят в США, и уверены, что вам тоже придется по вкусу.
Поэтому сегодня попробуем приготовить простое, но несравнимое по вкусу блюдо - фетучини в сметанно-грибном соусе.
Рецепт приготовления феттучине в сметанно-грибном соусе
Ингредиенты:
Фетучини – 100 граммов;
Шампиньоны – 100 граммов;
Сметана – 100 грамм;
Сыр пармезан;
Соль;
Перец;
Оливковое масло.
Рецепт приготовления феттучине в сметанно-грибном соусе
- Нарезаем шампиньоны тоненькими ломтиками. В сковородку наливаем оливкового масла.
Рецепт приготовления феттучине в сметанно-грибном соусе
- Кладем в сковородку два зубчика чеснока. Обжариваем несколько минут, чтобы чеснок отдал маслу свой аромат и тогда убираем его со сковородки.
- Добавляем на сковородку сметану, а затем шампиньоны.
Рецепт приготовления феттучине в сметанно-грибном соусе
- Все это солим, перчим. И тушим 5 минут на медленном огне.
- Пока готовится соус, ставим на огонь водичку. Позаботьтесь о том, чтобы под рукой всегда были бумажные полотенца. Ведь это действительно очень удобно – и руки чистые, и совесть.
- Солим воду, добавляем туда феттучине и варим ровно столько времени, сколько указано на упаковке. Обычно, это 8 минут.
Рецепт приготовления феттучине в сметанно-грибном соусе
- Сливаем воду. Добавляем фетучини на сковороду с соусом, накрываем крышкой и держим несколько минут.
Рецепт приготовления феттучине в сметанно-грибном соусе
- Натираем сыр пармезан. Выкладываем фетучини с соусом на тарелку и присыпаем пармезаном.
Вот так, на совершенно обычной украинской кухне, из доступного набора продуктов можно приготовить настоящие итальянские фетучини в сметанно-грибном соусе.
Приятного аппетита!