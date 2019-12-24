Фетучини в сметанно-грибном соусе: рецепт простой и несравненной блюда

Для ценителей пасты это блюдо принесет большое удовольствие, что подарит новые вкусовые впечатления. Конечно, это традиционная и очень популярное блюдо итальянцев. Но еще ее полюбят в США, и уверены, что вам тоже придется по вкусу.

Поэтому сегодня попробуем приготовить простое, но несравнимое по вкусу блюдо - фетучини в сметанно-грибном соусе. Рецепт приготовления феттучине в сметанно-грибном соусе Ингредиенты: Фетучини – 100 граммов;

Шампиньоны – 100 граммов;

Сметана – 100 грамм;

Сыр пармезан;

Соль;

Перец;

Оливковое масло. Рецепт приготовления феттучине в сметанно-грибном соусе Нарезаем шампиньоны тоненькими ломтиками. В сковородку наливаем оливкового масла.

Рецепт приготовления феттучине в сметанно-грибном соусе Кладем в сковородку два зубчика чеснока. Обжариваем несколько минут, чтобы чеснок отдал маслу свой аромат и тогда убираем его со сковородки.



Добавляем на сковородку сметану, а затем шампиньоны.

Рецепт приготовления феттучине в сметанно-грибном соусе Все это солим, перчим. И тушим 5 минут на медленном огне.



Пока готовится соус, ставим на огонь водичку. Позаботьтесь о том, чтобы под рукой всегда были бумажные полотенца. Ведь это действительно очень удобно – и руки чистые, и совесть. Солим воду, добавляем туда феттучине и варим ровно столько времени, сколько указано на упаковке. Обычно, это 8 минут.

Рецепт приготовления феттучине в сметанно-грибном соусе Сливаем воду. Добавляем фетучини на сковороду с соусом, накрываем крышкой и держим несколько минут.

Рецепт приготовления феттучине в сметанно-грибном соусе Натираем сыр пармезан. Выкладываем фетучини с соусом на тарелку и присыпаем пармезаном. Вот так, на совершенно обычной украинской кухне, из доступного набора продуктов можно приготовить настоящие итальянские фетучини в сметанно-грибном соусе. Приятного аппетита!