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Фетучини в сметанно-грибном соусе: рецепт простой и несравненной блюда

 
Фетучини – рецепт блюда фетучини в сметанно грибном соусе

Для ценителей пасты это блюдо принесет большое удовольствие, что подарит новые вкусовые впечатления. Конечно, это традиционная и очень популярное блюдо итальянцев. Но еще ее полюбят в США, и уверены, что вам тоже придется по вкусу.

Поэтому сегодня попробуем приготовить простое, но несравнимое по вкусу блюдо - фетучини в сметанно-грибном соусе.

Рецепт приготовления феттучине в сметанно-грибном соусе

Ингредиенты:

Фетучини – 100 граммов;
Шампиньоны – 100 граммов;
Сметана – 100 грамм;
Сыр пармезан;
Соль;
Перец;
Оливковое масло.

Рецепт приготовления феттучине в сметанно-грибном соусе

  • Нарезаем шампиньоны тоненькими ломтиками. В сковородку наливаем оливкового масла.


Рецепт приготовления феттучине в сметанно-грибном соусе

  • Кладем в сковородку два зубчика чеснока. Обжариваем несколько минут, чтобы чеснок отдал маслу свой аромат и тогда убираем его со сковородки.
     
  • Добавляем на сковородку сметану, а затем шампиньоны.


Рецепт приготовления феттучине в сметанно-грибном соусе

  • Все это солим, перчим. И тушим 5 минут на медленном огне.
     
  • Пока готовится соус, ставим на огонь водичку. Позаботьтесь о том, чтобы под рукой всегда были бумажные полотенца. Ведь это действительно очень удобно – и руки чистые, и совесть.

  • Солим воду, добавляем туда феттучине и варим ровно столько времени, сколько указано на упаковке. Обычно, это 8 минут.


Рецепт приготовления феттучине в сметанно-грибном соусе

  • Сливаем воду. Добавляем фетучини на сковороду с соусом, накрываем крышкой и держим несколько минут.


Рецепт приготовления феттучине в сметанно-грибном соусе

  • Натираем сыр пармезан. Выкладываем фетучини с соусом на тарелку и присыпаем пармезаном.

Вот так, на совершенно обычной украинской кухне, из доступного набора продуктов можно приготовить настоящие итальянские фетучини в сметанно-грибном соусе.

Приятного аппетита!

Теги: LifeStyle Смачно
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