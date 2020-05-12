Украина глазами Голливуда: фильм "Джулия Блу" опубликовали в сети

Кинолента "Джулия Блу" (Julia Blue) появилась на стриминговий платформе Amazon Prime. Фильм снят голливудским режиссером украинского происхождения Рокси Топорович. Однако не только этот факт делает киноленту привлекательной для просмотра.

По данным Украинского Института Америки, это первый голливудский художественный фильм, снятый в Украине. Локация съемок была не случайной, ведь главные герои фильма "Джулия Блу" – молодые люди, которые переживают события после Евромайдана.

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Фильм "Джулия Блу" вышел в онлайн-прокат / Пресс-служба

В центре сюжета – история студентки и фотографа Юлии, которая родом из Западной Украины. После Революции Достоинства она становится волонтеркой и случайно встречает молодого солдата, который имеет психологические травмы после АТО. Сама того не ожидая, девушка влюбляется. Теперь Юлия стоит на пороге большого выбора, который может изменить всю ее жизнь: продолжить обучение за границей или выбрать чувства.

Это другой вид военного рассказа. События рассказываются молодой девушкой, которая должна выбрать лучший путь для своего будущего,

– написали о фильме критики.

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Интересно, что на создание фильма "Джулия Блу" режиссера Рокси Топорович вдохновила поездка в Украину в 2014 году. После этого она на год переехала в Киев, чтобы почувствовать все проблемы, которыми живет государство. Увидев реалии, Рокси поняла, что в США несколько по-другому представляют ситуацию, поэтому фильм стал возможностью открыть глаза американцам на Украину.

В фильме главные роли исполнили отечественные актеры Полина Снисаренко, Дмитрий Ярошенко и Виктория Копоть. Съемки длились всего 22 дня и прошли в Киеве и одном из сел Львовской области. Премьера фильма "Джулия Блу" состоялась на днях на Amazon Prime.

Смотрите трейлер к фильму "Джулия Блу": видео