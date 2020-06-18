Появление голливудского актера Джуда Лоу в кадре уже может добавить популярности проекту. На днях презентовали трейлер к фильму "Гнездо" с участием красавца, в котором он очень убедительно сыграл бизнесмена. Кадры привлекли внимание киноманов и покорили сеть.

Нова психологічна драма виде на великий екран вже восени 2020 року. Як відомо 24 каналу, стрічку презентують 24 вересня на кінофестивалі "Санденс", що відбувається в американському штаті Юта.

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У центрі сюжету "Гнізда" – історія перспективного бізнесмена Рорі. На перший погляд, чоловік є взірцевим сім'янином та робить все для того, аби його рідні мали комфортні умови для життя та розкіш. З дружиною та двома дітьми він переїжджає у Великобританію у великий маєток. Та все бездоганне життя Рорі руйнується, коли він стикається з реаліями 80-их, коли суспільство не сприймає чужинців. Бізнес чоловіка опиняється на грані банкрутства, а шлюбу загрожує розлучення.

Автори проєкту зосередили увагу на головному герою, тому глядачі зможуть побачити, як сильний духом чоловік переживає труднощі. Емоційний сюжет фрагментарно показали у трейлері, що з'явився у мережі 16 червня. Ролик привернув увагу кіноманів та довів, що стрічку "Гніздо" варто переглянути любителям якісних драм.

Дивіться трейлер до фільму "Гніздо": відео

Привернули увагу й виконавці головних ролей. У стрічці "Гніздо" зіграли актори: