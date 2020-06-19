Короткометражный хоррор "Отписаться" (Unsubscribe) ошеломил весь Голливуд. Ленту малоизвестный режиссер Кристиан Нильссон и блогер Эрик Табах сняли благодаря программе Zoom. Фильм посмотрели в кинотеатре только его создатели, однако это не помешало новинке кино стать самым кассовым проектом месяца.

Как "Отписаться" возглавил кинопрокат в США

Конечно, если бы на экран вышли новые фильмы Marvel или продолжение франшизы о Джеймсе Бонде создатели новой ленты не имели бы такого успеха. В Фейсбуке Кристиан Нильссон признался, что именно поэтому он решил использовать условия карантина себе на пользу.

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В разговоре с блогером и актером Эриком Табахом он пришел к мысли, что любой фильм, который покажут в кинотеатре, автоматически станет самым кассовым в США. Поэтому креативный режиссер за сутки написал сценарий к короткометражного хоррора и снял его благодаря программе Zoom. Кристиан Нильссон не потратил ни доллара на это, поскольку к съемкам привлек блогеров и сам смонтировал ролик.

Следующим шагом американцев был сам показ фильма. Для этого они воспользовались опытом 60 – 70-ых годов, когда можно было арендовать кинотеатр для закрытого показа своего фильма. Поэтому Кристиан и Эрик выкупили все билеты для показа собственной короткометражки, сделав таким образом "Отписаться" самым кассовым фильмом в США.



Фильм "Отписаться" стал самым кассовым в США / Facebook / @christian.nilsson2

Что известно о фильме "Отписаться"

Киноленту "Отписаться" авторы проекту создали всего за несколько дней. Хоррор расскажет о блогерах, которые отвечают на видеозвонок загадочного интернет-тролля. После разговора неизвестный начинает преследовать всех героев ленты.

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По данным сайта The Numbers, фильм "Отписаться" опубликовали в сети, а его кассовые сборы уже составляют 25,5 тысячи долларов. Короткометражный хоррор доступен к просмотру на Vimeo, где за просмотр киноманы заплатят почти 4 доллара.



Герои фильма "Отписаться"​ / Facebook / @christian.nilsson2

Интересно, что идея фильма Кристиана Нильссона очень напоминает ленту Unfriended, что в переводе – "Удалить из друзей". Проект режиссера Ливана Габриадзе вышел в прокат в 2015 году и рассказывал про шестерых подростков, на которых устраивает охоту неизвестный собеседник с ником "Билли227". После беседы в видеоконференции друг за другом главные герои ленты умирают.