В Голливуде решили снять продолжение знаменитой картины "Крик". Съемки планируют начать уже в конце лета 2020 года. По этому случаю журналисты LifeStyle 24 решили показать, насколько изменились актеры культовой ленты.

"Крик 5": что известно о съемках

Как сообщает Variety, кинокомпания Paramount Pictures продлила проект "Крик" на 5 часть. Съемки ленты планируют начать в конце августа, а премьера должна пройти в 2021 году. Однако из-за пандемии коронавируса эти даты могут измениться.

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Режиссерами фильма "Крик 5" выступят Мэттью Беттинелли и Тайлер Джиллетт. Они уже успели подписать контракт с актером Дэвидом Аркеттом, который играл шерифа Дьюи Райли. Пока же создатели ленты ведут переговоры с Кортни Кокс и Нив Кэмпбелл, которые также могут появиться в фильме. В то же время в сети поклонники болеют за этот проект и ждут возвращения любимых героев. Каким же будет сюжет "Крика 5", пока не разглашают.

Как изменились актеры культовой ленты " Крик"

Первый фильм из серии "Крик" вышел на большой экран в 1996 году. После бешеного успеха ленты в прокате проект продлили еще на три части, которые зрителям презентовали в 1997, 2000 и 2011 годах.

Особое внимание киноманов привлекла нетипичная история ужасов. "Крик" рассказывал о маньяке в маске, который орудовал в городке Вудсборо. Убийца охотился на девушку Синди Прескот, которой всегда удавалось убежать от преследователя, в то время как немало друзей и знакомых Синди стали жертвами маньяка. Жуткая история предстала на экране с юмором, ведь кровавые сцены здесь совмещены с курьезами.

Привлек внимание и звездный состав фильма. В "крике" снялись Нив Кэмпбелл, Дэвид Аркетт, Кортни Кокс, Роуз Макгавен, Дрю Бэрримор и другие известные звезды Голливуда. Как они изменились за 26-летнюю историю фильма – смотрите в фотоподборке.

Сидни Прескот – актриса Нив Кемпбелл / Фото IMDb / Instagram

Кейси Бекер – актриса Дрю Берримор / Фото IMDb / Instagram

Гейл Везерс – Кортни Кокс / Фото IMDb / Instagram

Шериф Дьюи Райли – Девид Аркетт / Фото IMDb / Instagram

Татум Райли – актриса Роуз Макгавен / Фото IndieWire ​/ Instagram

Билли Лумис – актер Скит Ульрих / Фото TimeOut / Instagram

Стюарт Мейхер – актер Меттью Лиллард / Фото Pinterest / Instagram