Украинские ленты не прекращают покорять мир. На этот раз победу на американском кинофестивале получил фильм "Мир вашему дому!", который отличился немалым скандалом из-за участия в нем российских актеров.

О победе фильма сообщили на фейсбук-странице представители Госкино. По их данным, "Мир вашему дому!" стал лауреатом Treasure Coast International Film Festival, который ежегодно проводят во Флориде. Украинская лента открывала торжественное киномероприятие и получила награду в номинации "Лучшая операторская работа". Награду должен получить Дмитрий Яшенков, который работал над экранизацией незаурядной истории.

Интересно Фильм о Донбассе стал победителем международной премии Peabody Awards

Режиссером фильма "Мир вашему дому!" выступил Владимир Лерт. Он решил экранизировать пьесу Григория Горина "Поминальная молитва". Именно таким было рабочее название фильма, однако уже после завершения съемок режиссер изменил его на "Мир вашему дому!". Владимир Лерт уже отреагировал на победу коллеги, поздравив его в своем блоге.

"Дмитрий Яшенков, ты – лучший кинооператор! Искренне поздравляю тебя от всей команды!"– написал он.

Почему фильм "Мир вашему дому!" является скандальным

Лента рассказывает о событиях ХХ века. По сюжету, Тевье – молочник, который живет бедно в небольшом селе. Он верит, что его дочери удачно выйдут замуж и не повторят его судьбу. Тевье даже готов помочь им в этом: человек принимает предложение от сватов, обещая им свадьбу. Однако оказывается, что у дочерей есть другие планы.

Трагикомедия вышла на большой экран в 2017 году. Тогда созрел немалый скандал из-за актерского состава. В фильме "Мир вашему дому!" роли сыграли российские актеры, в частности, Андрей Кайков и Евгений Князев, которые поддерживают агрессивную политику Кремля. Несмотря на значительную критику "Мир вашему дому!" собрал в прокате более 18 тысяч долларов и попал в номинацию "Золота Дзига".

Смотрите трейлер к фильму "Мир вашему дому!": видео