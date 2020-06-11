Украинские фильмы о войне на Донбассе все больше вызывают интерес у международных критиков. Так, на днях стало известно, что документальная кинолента "Отдаленный лай собак" (The Distant Barking of dogs) получила отличную оценку от экспертов и стала лауреатом премии Peabody Awards.

Соответствующие данные опубликовали на официальном сайте премии. "Отдаленный лай собак" одержал победу Peabody Awards в номинации "Лучший документальный фильм". По словам организаторов, трогательная кинолента от датского режиссера Симона Леренга Вильмонта не может никого оставить равнодушными.

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Отметим, что это не первая награда фильма. "Отдаленный лай собак" уже успел получить свыше 25 наград на международных кинофестивалях в Нидерландах, Швеции, Греции, США, Испании. Кроме этого, лента Симона Леренга Вильмонта была в шорт-листе премии Оскар.

Peabody AwardsЭто международная премия имени Джорджа Фостера Пибоди, которую ежегодно вручают за вклад в развитие массмедиа. Традиция является одной из старейших, ведь берет свое начало с 1941 года. Победители определяются путем голосования представителей Колледжа журналистики и массовой коммуникации в США.

О чем фильм " Отдаленный лай собак"

Кинолента "Отдаленный лай собак" рассказывает о 10-летнем мальчике Олеге, который живет на Донбассе. Его привычная жизнь перевернулось, когда произошла оккупация части территории Украины, а в его родное село пришли военные. Живет Олег со своей бабушкой Александрой и не хочет покидать дом. Но война диктует свои правила.

Фильм стал трогательной хронологией жизни ребенка, где он сталкивается со строгой реальностью войны. Каждый кадр в "отдаленном лае собак" затрагивает за живое, поэтому кинолента и получила престижные награды.

Смотрите трейлер к фильму "Отдаленный лай собак": видео