Кинолента "Боевые искусства. Казаки" попала в рейтинг лучших проектов турецкой телекомпании ТРТ. Фильм снимали в 2019 году на острове Хортица, что в Запорожской области. Сейчас ленту презентовали на турецких каналах, а проект получил немалую популярность среди зрителей.

Об этом рассказал украинский посол в Турции Андрей Сибига. В фейсбуке он объявил, что фильм про боевые искусства украинских казаков стал одним из самых рейтинговых проектов TRT.

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Съемки киноленты проходили в Запорожской области, поэтому в видео можно увидеть настоящий украинский колорит. В течение 5 дней ведущий и актер Нехар Эрен жил в Запорожье, изучал быт и боевое мастерство казаков. В конце своеобразного обучения он показал результаты тренировок.

Турецкая съемочная группа по собственной инициативе провела съемки на острове Хортица и в Запорожье. Причем полностью погрузились в местный быт, тренировались и жили по казацким обычаям,

– рассказал Андрей Сибига.

Известно, что лента "Боевые искусства. Казаки " являются частью большого проекта. Незар Эрен путешествует по миру и создает фильм о легендарных воинах. Кинолента не является документальной, а больше напоминает формат реалити-шоу. По словам актера и переводчика Яна Шипули, который также работал над проектом, сюжет создавали просто перед съемками.

Смотрите трейлер к фильму "Боевые искусства. Казаки": видео