Фильм "Анна" о женщинах на Донбассе вошел в шорт-лист престижной британской премии BAFTA

Украинская короткометражная лента "Анна", над которой работал израильский режиссер Декель Беренсон, попала в шорт-лист британской кинопремии БАФТА.

BAFTA – одна из самых престижных кинопремии, которая ежегодно присуждается Британской академией телевидения и киноискусства. И, как сообщают представители церемонии, украинский короткометражный фильм "Анна" попал в ее шорт-лист.

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На сайте кинопремии отмечается, что в список номинантов в категории "Лучший британский короткометражный фильм" вошло вошло 10 короткометражных фильмов. Среди них – лента "Анна".

Фильм о женщинах на Донбассе – это проект Украины, Израиля и Великобритании. Режиссером картины выступил израильский кинотворец Декель Беренсон. Мировая премьера фильма состоялась в мае 2019 года на Каннском международном кинофестивале.

По сюжету, фильм "Анна" рассказывает о матери-одиночке, которую сыграла Светлана Барандич, которая живет на охваченном войной Донбассе. Она работает на мясоперерабатывающем комбинате, воспитывает 16-летнюю дочь и горячо мечтает о лучшей жизни. Анна думает, что в этом ей поможет брачное агентство, которое знакомит украинских женщин с мужчинами-иностранцами. Поэтому она обращается к представителям организации.

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Напомним, в конце октября актриса Светлана Барандич, которая сыграла главную роль в фильме "Анна", одержала победу на кинофестивале в Ирландии. Она стала лауреатом в номинации "лучшая актриса" на Международном кинофестивале Ричарда Харриса.