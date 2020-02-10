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Фильм Барака Обамы одержал победу на церемонии Оскар

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Документальный фильм компании Барака Обамы получил Оскар / highsnobiety

В Лос-Анджелесе прошла церемония вручения наград премии Оскар. Среди всех номинаций, лауреатом стал лучший документальный полнометражный фильм – "Американская фабрика", который сняла компания Барака Обамы.

Режиссерами документального фильма стали Стивен Богнар и Джулия Райгерт. Продюсировала ленту компания Higher Ground, которую основал бывший президент США Барак Обама и его супруга Мишель.

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Фильм "Американская фабрика" – это первая лента, которую выпустила продюсерская компания. В кинокартине говорится о фабрике китайской компании в штате Огайо и о людях, которые там работают.

После победы, Барак Обама поздравил свою команду в твиттере.

"Поздравляю Джулию и Стивена, режиссеров "Американской фабрики", за рассказ такой сложной, трогательной истории о человеческих последствиях усиления экономических изменений. Рад видеть, как двое талантливых и откровенных хороших людей берут домой Оскар", – написал Обама.

 

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Автор: Юлия Турелык
Теги: LifeStyle Оскар 2020 Оскар Барак Обама
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