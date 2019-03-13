Фильм "Богемная рапсодия" о группе Queen может получить продолжение: детали

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Фильм "Богемная рапсодия"
Фильм "Богемная рапсодия" / www.imdb.com

Знаменитая британская лента Брайана Сингера "Богемная рапсодия" после бешеного успеха задумалась о продолжении истории. Создатели фильма надеются, что вторая часть будет иметь такое же признание от зрителей, как и первая.

Впервые о съемках второй части заговорил один из продюсеров фильма Руди Долезал, а также создатель большинства клипов группы Queen, сообщает The Daily Mail. Он рассказал, что менджер культовой группы Джим Бич (который, кстати, также упоминается в оригинальном фильме) планирует создать сиквел фильма. Действие должно происходить во время благотворительного концерта Live Aid, который состоялся 13 июля 1985 года на стадионе "Уэмбли".

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"Я уверен, что он (Джим Бич – LifeStyle 24) планирует продолжение, которое начнется с Live Aid", – рассказал Руди Долезал.

Богемна рапсодія 2018
Момент из фильма "Богемная рапсодия" – концерт Live Aid / IMDb

В то же время режиссер отметил, что в первом фильме был полностью показан концерт Live Aid, потому во втором фильме стоит рассказать только о последних годах жизни вокалиста Фредди Меркьюри, который умер в 1991 году в результате осложнений от СПИДа.

Стоит добавить, что о продолжении "Богемной рапсодии" прежде всего заговорил гитарист группы Queen Брайан Мэй. В декабре 2018-го он отмечал, что съемки благотворительного концерта Live Aid являются замечательным моментом для завершения фильма. "Кто знает, может быть, будет продолжение", – подытоживал он.

Чем отличился фильм "Богемная рапсодия" в 2018 году? Несмотря на скандальность вокруг биографической ленты, так как главного режиссера Брайана Сингера ряд звезд обвинили в сексуальных домогательствах, фильм получил бешеный успех. Он стал самым успешным музыкальным фильмом в истории кинематографа. А после выхода киноленты в прокат – 24 октября 2018 года – песня легендарной группы Queen "Богемная рапсодия" стала самой популярной композицией XX века. Фильм номинировали на самые престижные кинопремии, включая Оскар, где среди пяти номинаций он получил победу в трех: "Лучший актер" (Рами Малек в роли Фредди Меркьюри), "Лучший звуковой монтаж" и "Лучший звук".

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Музыка Кино Голливуд
Источник: 24 Канал
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