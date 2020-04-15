Фильм "Дюна": в сети появились первые кадры долгожданной ленты
Экранизация известного романа культового писателя Фрэнка Герберта "Дюна" уже в этом году будет поражать киноманов своими фантастическим кадрами. Первые из них уже доступны для просмотра в американских СМИ.
Известный журнал Vanity Fair поделился с фанатами первыми кадрами со съемочной площадки фильма, над которым работает режиссер Дени Вильнев. Действие книги разворачивается в далеком будущем, где главный герой Пол Атрейдес становится предводителем жителей пустыни и ведет их на войну.
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В главных ролях фильма снялись Тимоти Шаламе, Оскар Айзек, Зендая, Джош Бролин, Джейсон Момоа и другие. По словам Вильнева, история "Дюны" является очень масштабной, поэтому он планирует разделить историю на два фильма, а события в них несколько отступят от оригинальной истории в книге.
Первые кадры фильма "Дюна" 2020 / Фото Vanity Fair
Стоит добавить, что фильм "Дюна" стал второй экранизацией романа Фрэнка Герберта, ведь в 1984 году его уже выпустил знаменитый Дэвид Линч, который провалился в прокате. Поэтому Дени Вильнев решил по-своему показать историю, которой уже пророчат успех. Кинокартина выйдет в прокат 18 декабря 2020 года, если не изменятся планы в киностудии из-за пандемии коронавируса.
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