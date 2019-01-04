Фильм "Дневник памяти" станет мюзиклом: неожиданные детали

Популярная американская кинолента "Дневник памяти" (The Notebook), которая растрогала не одного киномана, получит новый формат. Сюжет фильма станет основой для нового мюзикла.

Режиссеры часто любят давать вторую жизнь легендарным фильмам, создавая на их основе спектакли или мюзиклы. Вскоре все сторонники романтической киноленты "Дневник памяти" смогут посмотреть бродвейский мюзикл о главных героях драмы.

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Неожиданные детали рассказала певица и композитор Ингрид Майкельсон в программе NBC Today, передает The Guardian. Как оказалось, звезда уже почти год работает над адаптацией известного сюжета. Помогает ей в этом сценарист Бека Брунстеттер.

Известно, что мюзикл по мотивам драмы "Дневник памяти" презентуют на сцене бродвейских театров в Нью-Йорке. Дату премьеры авторы проекта пока не разглашают. Не известны и имена актеров, которые сыграют легендарные роли из "Дневника памяти".



Фильм "Дневник памяти" станет мюзиклом / moviestape.net

К слову, знаменитая драма появилась на телеэкранах еще в 2004 году. Фильм получил большой успех в прокате и до сих пор является популярным среди киноманов.

"Дневник памяти" рассказывает историю влюбленной пары – аристократки Элли и парня из бедной семьи Ноя. Еще в годы своей юности, в 1940 году, они влюбляются друг в друга. Однако их любовь должна пройти через сложные жизненные перипетии, которые преодолеть может не каждый. Главные роли в фильме исполнили Райан Гослинг и Рэйчел МакАдамс.

Смотрите трейлер к фильму "Дневник памяти" (видео):