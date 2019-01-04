Фильм "Дневник памяти" станет мюзиклом: неожиданные детали

3 Читати новину українською
Фильм "Дневник памяти" (The Notebook) станет основой для мюзикла
Фильм "Дневник памяти" (The Notebook) станет основой для мюзикла / www.independent.co.uk

Популярная американская кинолента "Дневник памяти" (The Notebook), которая растрогала не одного киномана, получит новый формат. Сюжет фильма станет основой для нового мюзикла.

Режиссеры часто любят давать вторую жизнь легендарным фильмам, создавая на их основе спектакли или мюзиклы. Вскоре все сторонники романтической киноленты "Дневник памяти" смогут посмотреть бродвейский мюзикл о главных героях драмы.

Читайте также: Украинские кино: список и трейлеры лучших фильмов, которые выйдут в 2019 году

Неожиданные детали рассказала певица и композитор Ингрид Майкельсон в программе NBC Today, передает The Guardian. Как оказалось, звезда уже почти год работает над адаптацией известного сюжета. Помогает ей в этом сценарист Бека Брунстеттер.

Известно, что мюзикл по мотивам драмы "Дневник памяти" презентуют на сцене бродвейских театров в Нью-Йорке. Дату премьеры авторы проекта пока не разглашают. Не известны и имена актеров, которые сыграют легендарные роли из "Дневника памяти".

"Фільм
Фильм "Дневник памяти" станет мюзиклом / moviestape.net

К слову, знаменитая драма появилась на телеэкранах еще в 2004 году. Фильм получил большой успех в прокате и до сих пор является популярным среди киноманов.

"Дневник памяти" рассказывает историю влюбленной пары – аристократки Элли и парня из бедной семьи Ноя. Еще в годы своей юности, в 1940 году, они влюбляются друг в друга. Однако их любовь должна пройти через сложные жизненные перипетии, которые преодолеть может не каждый. Главные роли в фильме исполнили Райан Гослинг и Рэйчел МакАдамс.

Смотрите трейлер к фильму "Дневник памяти" (видео):

 

Теги: LifeStyle Кино Голливуд
Источник: Lifestyle
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Что такое кутья: история, виды и секреты приготовления
сегодня 17:45 Что такое кутья: история, виды и секреты приготовления
116
Восточный гороскоп на 2019 год Желтой Земляной Свиньи
сегодня 16:30 Восточный гороскоп на 2019 год Желтой Земляной Свиньи
7184
Кутья на минералке с виноградным соком: как Сочельник готовят в разных регионах Украины
сегодня 14:03 Кутья на минералке с виноградным соком: как Сочельник готовят в разных регионах Украины
Альона Захарова 343
Что подарить родным и близким на Рождество: оригинальные идеи
сегодня 10:20 Что подарить родным и близким на Рождество: оригинальные идеи
383
Выходные в январе 2019: какие праздничные дни ожидают украинцев
3 января 20:30 Выходные в январе 2019: какие праздничные дни ожидают украинцев
64964
Самые интересные книги 2018 года, которые точно нельзя пропустить
2 января 21:02 Самые интересные книги 2018 года, которые точно нельзя пропустить
Євгенія Мазур 631
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук