Фильм "Домой" получил главный приз Одесского кинофестиваля через 5 месяцев после премии

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Фильм "Домой" получил главный приз на ОМКФ
Фильм "Домой" получил главный приз на ОМКФ / 24 канал

Украинская драматическая лента "Домой" 2019 года, режиссером которой выступил Нариман Алиев, получила широкую огласку в Украине и за ее пределами. Так, даже через несколько месяцев после проведения ОМКФ она получила заслуженную награду.

О том, что фильм Нарима Алиева "Домой" получил главный приз 10-го Одесского международного кинофестиваля, а именно – "Золотой Дюк" сообщается на странице ОМКФ в фейсбуке.

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Что интересно, для того, чтобы наградить создателей кинокартины. организаторы специально изготавливали вторую статуэтку, ведь в этом году престижную награду получили сразу два проекта. Так, фильм "Домой", главную роль в котором сыграл Ахтем Сеитаблаев, разделил первое место со шведско-грузинской драмой Левана Акина "А потом мы танцевали". Такое за всю историю Одесского кинофестиваля состоялось впервые.

Однако создатели ленты все-таки получила заслуженную статуэтку на торжественной премьере фильма в Киеве. Режиссер Нарим Алиев получил награду из рук генерального директора ОМКФ Юлии Синькевич, которая также претендует на пост главы Госкино.

 

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Автор: Марта Вересюк
Теги: Новости Украины LifeStyle Одесский кинофестиваль Фильм "Домой" Кино
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