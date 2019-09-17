Фильм "Домой": вышел первый трейлер украинской ленты – претендента на премию Оскар-2020

Вышел первый трейлер украинского фильма "Домой" (Evge) режиссера Наримана Алиева, который поборется за место в номинации "Международный полнометражный фильм" ("Лучший фильм на иностранном языке") на церемонии награждения премиями Оскар-2020.

Премьера картины в Украине состоялась 14 июля на 10-м Одесском кинофестивале, где фильм получил Гран-при "Золотой Дюк". Мировая премьера состоялась в мае 2019 года в Каннах в рамках конкурсной программы "Особый взгляд", а в ограниченный прокат в кинотеатрах лента поступит 7 ноября.

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Украинский фильм "Домой" стал четвертой работой молодого украинского режиссера крымско-татарского происхождения Наримана Алиева. В ленте рассказывается об истории крымского татарина и его двух сыновей, которые уехали в Киев после аннексии Крыма. Один из них умирает в начале фильма. Поэтому отец приезжает в Киев, чтобы забрать его обратно в Крым и похоронить согласно мусульманским традициям. В то же время другой сын не понимает решения отца и потребности соблюдения традиций.

Заметим, события происходят на фоне современных украинских реалий. Главные роли исполнили украинские актеры – Ахтем Сеитаблаев, Ремзи Билялов, Виктор Жданов и Дарья Барихашвили. Съемки проходили в разных локациях на территории Украины.

Фильм "Домой": смотрите первый трейлер

По словам Наримана Алиева, его главная цель – чтобы кино "Домой" увидели, как в Украине, так и за ее пределами.

Благодаря Украинскому Оскаровскому Комитету, у нас появляется дополнительная возможность выйти с проектом на Североамериканскую площадку. И мы сделаем все возможное, чтобы быть достойным представителем культурной дипломатии Украины в мире,

– заявил режиссер.

Что известно про Оскар-2020?92-я церемония вручения премий Оскар намечена на 9 февраля 2020 года. Номинанты на кинопремию будут объявлены 13 января 2020 года. Традиционно, в декабре 2019 года появится шорт-лист, в котором будут указаны вероятные номинанты на премию. В 2020 году церемония проведения премии может состояться без ведущего, как это было в 2019-ом.