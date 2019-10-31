Фильм "Джокер" номинировали на все основные категории Оскара-2020

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Кадр из фильма "Джокер"
Кадр из фильма "Джокер" / IMDb

Еще задолго до выхода на большой экран "Джокер" стал одной из самых обсуждаемых и ожидаемых кинокартин 2019 года. Сюжет, актерский состав, съемка – все это способствовало тому, чтобы он стал самым кассовым фильмом в определенных категориях и был выдвинут на самую престижную кинопремию – Оскар.

О том, что фильм "Джокер", который недавно обогнал "Дэдпула" и стал самым кассовым фильмом в категории R, сообщается на официальном сайте издания Warner Bros.

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После успеха "Джокера" в прокате, в частности, в первый уикенд, что позволило ему обогнать "Венома", его выдвинули на премию Оскар. Фильм Тодда Филлипса номинировали сразу в 16 категориях.

Фильм "Джокер" будет бороться за Оскар-2020 в следующих категориях:

Лучший фильм года
Лучший режиссер (Тодд Филлипс)
Лучший адаптированный сценарий
Лучшая мужская роль (Хоакин Феникс)
Лучшая мужская роль второго плана (Роберт де Ниро)
Лучшая женская роль второго плана (Зази Битц, Фрэнсис Конрой)
Лучший актерский состав
Лучшая операторская работа
Лучшая работа художника-постановщика
Лучший монтаж
Лучший дизайн костюмов
Лучший звуковой монтаж
Лучшие визуальные эффекты
Лучший звук
Лучший грим и прически
Лучшая музыка

По случаю 16-ти номинаций "Джокера" на Оскар студия запустила кампанию, которую возглавили новые постеры.


Постер к фильму "Джокер" / Warner Bros.

Джокер
Постер к фильму "Джокер" / Warner Bros.

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Кино Оскар Оскар 2020
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