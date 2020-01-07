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Фильм "Джокер" собрал наибольшее количество номинаций на премию BAFTA: полный список

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Фильм "Джокер" собрал наибольшее количество номинаций на премию BAFTA / Instagram / @jokermovie

Представители Британской академии кинематографических и телевизионных искусств объявили полный список номинантов на премию BAFTA. Вручение премии состоится 2 февраля в Лондоне.

Интересно, что именно картина "Джокер" представлена ​​в 11 категориях, среди которых – "Лучший фильм", "Лучшая режиссерская работа", "Лучшая мужская роль" (Хоакин Феникс), "Лучший сценарий" и другие.

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На втором месте по количеству номинаций на премию BAFTA фильм "Однажды в Голливуде" Квентина Тарантино. Лента претендует на 10 наград. Полный список номинантов сообщается на официальном сайте премии BAFTA.

Номинанты премии BAFTA Awards 2019

Лучший фильм

"Однажды в Голливуде" Квентина Тарантино

"Джокер" Тодда Филлипса

"1917" Сэма Мендеса

"Ирландец" Мартина Скорсезе

"Паразиты" Пон Чжун Хо

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений BAFTA (@bafta)

 

Лучший режиссер

Пон Чжун Хо ("Паразиты")

Тарантино ("Однажды в Голливуде")

Скорсезе ("Ирландец")

Филлипс ("Джокер")

Мендес ("1917")

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений BAFTA (@bafta)

 

Лучший фильм на иностранном языке

"Паразиты" Пон Чжун Хо

"Боль и слава" Педро Альмодовара

"Прощание" Лулу Ван и Даниэль Мелия

Лучший актер

Хоакин Феникс ("Джокер")

Леонардо ДиКаприо ("Однажды в Голливуде")

Адам Драйвер ("Брачная история")

Джонатан Прайс ("Два папы")

Терон Эджертон ("Рокетмен")

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений BAFTA (@bafta)

 

Лучшая актриса

Скарлетт Йоханссон ("Брачные истории")

Шарлиз Терон ("Скандал")

Рене Зеллвегер ("Джуди")

Сирша Ронан ("Маленькие женщины")

Синтия Эриво ("Гарриет")

Джесси Бакли ("Дикая роза")

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений BAFTA (@bafta)

 

 

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Новости LifeStyle Награды BAFTA Кино LifeStyle
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