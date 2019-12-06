Фильм "Джокер" выпустят в повторный прокат: неожиданные подробности

После мировой премьеры фильм "Джокер" получил едва ли не самые высокие оценки от кинокритиков и представителей американского кинематографа. Так, даже после завершения проката драматический триллер снова вернется на большой экран, чтобы удовлетворить всех ценителей истории злодея из комиксов DC.

О том, что "Джокер" снова выйдет в прокат в США на своей странице в инстаграме сообщил режиссер фильма Тодд Филлипс.

Напомним, "Джокер" собрал миллиард долларов в мировом прокате

Киносоздатель заявил, что его работа снова будет доступна к просмотру в кинотеатрах в качестве IMAX.

Мы возвращаемся на экраны IMAX по всей стране. Последний шанс увидеть этот фильм на большом экране (в лучшем формате). Спасибо Американскому институту кино за включение нашей работы в список лучших фильмов года,

– написал Тодд Филлипс.

Также стоит добавить, что фильм "Джокер" номинировали на все основные категории самой престижной кинопремии Оскар-2020. А также картина стала победителем Венецианского кинофестиваля. Вполне вероятно, что Хоакин Феникс, который сыграл главную роль, получит статуэтку Оскар за лучшую мужскую роль, ведь ажиотаж вокруг его безупречной игры не стихает даже после завершения проката.