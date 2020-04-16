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Том Харди изменился до неузнаваемости в новом фильме "Фонзо": первый трейлер

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Том Харди сыграл Аль Капоне в новом фильме / theplaylist.net

Пока что Голливуд переживает не лучшие времена. Из-за пандемии коронавируса немало новинок кино пришлось отложить. В то же время те режиссеры, которые успели отснять киноленты в карантин, привлекают немалое внимание зрителей к своим работам. Так, в сети презентовали первый трейлер фильма "Фонзо" (Fonzo), в котором можно едва узнать красавца Тома Харди.

Автором долгожданного байопика "Фонзо" стал Джош Транк. Именно режиссер на странице твиттер опубликовал первый официальный трейлер к новому фильму, который успел привлечь немалое внимание киноманов. По словам Джоша Транка, он хотел назвать свою работу "Капоне", поскольку речь будет идти о знаменитом гангстере. Однако заказчики все же оставили киноленту с названием "Фонзо".

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В центре сюжета байопика – история о последних месяцах жизни легендарного гангстера Аль Капоне. В 30-х годах прошлого века вся Америка застывала от упоминания одного только его имена. Такую репутацию гангстер получил благодаря своей безжалостности и жестокости. Однако и такого криминального лидера ожидала расплата: правоохранители таки упекли Аль Капоне в тюрьму.

Выйдя на волю, бандит имеет неврологические симптомы сифилиса, что заставляет его сходить с ума. Главный герой с трудом отличает реальные события от видений из своего прошлого. Но смирится ли с этим гангстер?

Премьера "Фонзо" запланирована на 12 мая 2020 года. Киноленте уже прогнозируют немалый успех в прокате, ведь в ней можно будет увидеть таких знаменитых актеров:

  • Линда Карделлини – Маэ Капоне
  • Кэтрин Нардуччи – Роге
  • Ноэль Фишер – Молодой Человек (Junior)
  • Мэтт Диллон – Джонни
  • Джек Лауден – Кроуфорд
  • Кайл Маклаклен – Керлок
  • Ал Сапиенца – Ральфе

Главную роль получил непревзойденный Том Харди который очень изменился для съемок.

 

Том Харди в образе Аль Капоне ​

Автор: Юлия Михайлова
Теги: LifeStyle Голливуд Новости LifeStyle Кино
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