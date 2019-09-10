Фильм "Форсаж: Хоббс и Шоу" побил рекорд "Мстителей 4"

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"Форсаж: Хоббс и Шоу"
"Форсаж: Хоббс и Шоу" / www.imdb.com

Кинолента Дэвида Литча "Форсаж: Хоббс и Шоу" сумела побить один из кинематографических рекордов мира. Фильм занимал первое место по кассовым сборам целых четыре недели, в то время как "Мстители: Финал" только три.

Представители "Форсаж: Хоббс и Шоу" добавляют, что показатели могли бы быть еще большими, но на прокате сказался "мертвый сезон", сообщает Сinemablend. Добавим, что премьера фильма состоялась 1 августа 2019 года и мировые кассовые сборы ленты сейчас составляют 721 миллион долларов.

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На такое достижение для фильма уже отреагировал исполнитель одной из главных ролей Дуэйн Джонсон в своем инстаграме.

Рекорды устанавливают, чтобы их побить, поэтому я с нетерпением жду следующего большого фильма, который обойдет нас, будет надирать лично мне задницу и отнимет корону. Спасибо всем за невероятную поддержку,
– поделился актер.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений therock (@therock)

 

Но кинолента студии Marvel "Мстители: Финал" все же до сих пор занимает первую строчку в другом рекорде – самый кассовый фильм 2019 года и вообще в истории кино, побив рекорд "Аватара".

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Теги: LifeStyle Голливуд Кино
Источник: LifeStyle 24
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