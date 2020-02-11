Фильм "Хищные птицы" с Марго Робби стартовал в прокате хуже, чем ожидалось

Не так получилось, как думалось. Едва ли не самый ожидаемый фильм 2020 года "Хищные птицы (и фантастическая Харли Квинн)" стартовал в кинотеатрах далеко не с таким результатом, как ожидали создатели.

Об этом сообщает издание Variety.

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Фильм "Хищные птицы (и фантастическая Харли Квинн)" стартовал в украинских кинотеатрах 6 февраля, а на мировые экраны вышел на следующий день, 7 февраля. В первый уикенд в домашнем прокате лента, снятая по комиксам DC, собрала всего 33,2 миллиона долларов вместо ожидаемых 55 миллионов.

В мировом релизе "Хищные птицы" также не взорвали кассовых сборов и их заработок составил 81 миллион долларов, а не 110-120 миллионов долларов, как ожидали создатели картины.

В источнике говорится, что только для того, чтобы окупить проект, в домашнем прокате фильм "Хищные птицы" должен собрать не менее 100 миллионов долларов. Однако, учитывая низкий старт, достичь цели будет несколько проблематично.



Марго Робби в "Хищных птицах"​/ IMDb