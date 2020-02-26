"История Дэвида Копперфилда": сюжет, трейлер и дата выхода экранизации на роман Чарльза Дикенса

Экранизации легендарных романов, которым более века, а то и больше, лишь набирают популярности. Так, уже вскоре на большой украинский экран выйдет фильм "История Дэвида Копперфилда", который сняли по мотивам произведения Чарльза Диккенса.

Фильм "История Дэвида Копперфилда" (The Personal History of David Copperfield) 2019 года вскоре сможет очаровать и украинского зрителя.

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Над картиной работал Армандо Иануччи. Он выступил режиссером ленты, а также присоединился к написанию сценария. Несмотря на его старания и участие в создании проекта, основой для синопсиса все же послужил роман Чарльза Диккенса "Дэвид Копперфилд", который впервые увидел свет в 1850 году.

Премьера комедийно-драматической картины в Украине запланирована на 14 мая 2020 года.



Постер к фильму "История Дэвида Копперфилда" / The Movie Db

Сюжет: Дэвид Копперфилд – добрый сердцем человек, которого окружают всегда шагающие рядом добро и зло, бедность и богатство, мошенники и предприниматели. Его история началась в бушующем Лондоне, где смешались кардинально разные истории. Дэвид Копперфилд прошел путь от никому не нужного сироты до известного писателя, который сумел всего достичь самостоятельно. А ради любви был готов на безумные поступки.

Актеры и роли фильма "История Дэвида Копперфилда"

Дев Патель – Дэвид Копперфилд

Тильда Суинтон – Бетси Тротвуд

Хью Лори – мистер Дик

Питер Капальди – мистер Микабер

Бен Уишоу – Урия Хип

Пол Уайтхаус – мистер Пегготти

Анайрин Барнард – Джеймс Стирфорт

Дэйзи Мэй Купер – женщина из семьи Пегготти

История Дэвида Копперфилда: трейлер онлайн

История Дэвида Копперфилда: трейлер на украинском онлайн