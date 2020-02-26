24 канал техно Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

"История Дэвида Копперфилда": сюжет, трейлер и дата выхода экранизации на роман Чарльза Дикенса

- Читати новину українською
Кадр из фильма "История Дэвида Копперфилда" / Сherwell

Экранизации легендарных романов, которым более века, а то и больше, лишь набирают популярности. Так, уже вскоре на большой украинский экран выйдет фильм "История Дэвида Копперфилда", который сняли по мотивам произведения Чарльза Диккенса.

Фильм "История Дэвида Копперфилда" (The Personal History of David Copperfield) 2019 года вскоре сможет очаровать и украинского зрителя.

Читайте также: Что посмотреть в кино на этой неделе: украинский фильм "Черкассы" и байопик об актрисе Сиберг

Над картиной работал Армандо Иануччи. Он выступил режиссером ленты, а также присоединился к написанию сценария. Несмотря на его старания и участие в создании проекта, основой для синопсиса все же послужил роман Чарльза Диккенса "Дэвид Копперфилд", который впервые увидел свет в 1850 году.

Премьера комедийно-драматической картины в Украине запланирована на 14 мая 2020 года.

Історія Девіда Копперфілда
Постер к фильму "История Дэвида Копперфилда" / The Movie Db

Сюжет: Дэвид Копперфилд – добрый сердцем человек, которого окружают всегда шагающие рядом добро и зло, бедность и богатство, мошенники и предприниматели. Его история началась в бушующем Лондоне, где смешались кардинально разные истории. Дэвид Копперфилд прошел путь от никому не нужного сироты до известного писателя, который сумел всего достичь самостоятельно. А ради любви был готов на безумные поступки.

Актеры и роли фильма "История Дэвида Копперфилда"

  • Дев Патель – Дэвид Копперфилд
  • Тильда Суинтон – Бетси Тротвуд
  • Хью Лори – мистер Дик
  • Питер Капальди – мистер Микабер
  • Бен Уишоу – Урия Хип
  • Пол Уайтхаус – мистер Пегготти
  • Анайрин Барнард – Джеймс Стирфорт
  • Дэйзи Мэй Купер – женщина из семьи Пегготти

История Дэвида Копперфилда: трейлер онлайн

История Дэвида Копперфилда: трейлер на украинском онлайн

 

Картинки-поздравления с днем рождения: лучшая подборка
сегодня
Автор: Марта Вересюк
Теги: Литература LifeStyle Кино
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
25 февраля 18:35 "Дело Ричарда Джуэлла": фильм о герое, которого несправедливо обвинили в терроризме
Юлія Ліпенцева
25 февраля 15:40 Выходные дни в марте 2020: как украинцы отдыхают на 8 марта
Квітослава Туз
25 февраля 11:34 Ольге Фреймут – 38! Значение мужа и детей в жизни телеведущей
Юлія Девда
25 февраля 08:40 Мужчины Леси Украинки: секреты личной жизни великой женщины
Настя Сукач
24 февраля 15:11 Красивые мужские стрижки: подборка лучших причесок на любой выбор
Квітослава Туз
Новости
Больше новостей
Залиште відгук