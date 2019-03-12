Фильм "Капитан Марвел" установил рекорд по кассовым сборам: сумма составляет 455 миллионов долл

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"Капитан Марвел"
"Капитан Марвел" / Instagram/ @marvel

Первая кинолента, в которой предстает супергероем не мужчина, а женщина, под названием “Капитан Марвел” бьет все рекорды. Фантастический боевик собрал почти полмиллиарда долларов кассового сбора.

Успех фантастического боевика, который является 21 фильмом снятым по комиксам Marvel, сообщает издание TechCrunch. Как отмечается в источнике, только в США кассовый сбор составил 153 миллиона долларов за выходные.

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На данный момент самым кассовым фильмом до сих пор остается "Черная пантера", которая собрала 700 миллионов долларов во всех кинотеатрах мира. Однако такими темпами кинолента о женщине-супергерое имеет все шансы затмить успех картины.

По сюжету фильма, хрупкая с виду, но смелая и решительная в душе девушка, обладает необычайной силой и способностями. Кинокартина расскажет историю, в которой она – пилот ВВС США Кэрол Денверс, но из-за слияния с ДНК воина инопланетной расы станет супергероем Капитаном Марвел.

Смотреть трейлер к фильму "Капитан Марвел": видео

 
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Теги: Кино LifeStyle Голливуд
Источник: 24 Канал
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