Фильм "Король Данило": исторический ералаш или первый украинский блокбастер?

Первый украинский исторический боевик режиссера Тараса Химича "Король Данило" – уже в широком прокате. Почему его стоит увидеть, читайте в обзоре 24 канала.

Роскошное производство: 40 каскадеров, 200 костюмов и обуви из Америки

Что сразу вас удивит – производство. В фильме едва ли не впервые за годы независимости одновременно задействовали более 40 каскадеров! Специально для съемок воссоздали средневековый город Холм, богатые декоры и интерьеры XIII века и создали более 200 уникальных костюмов.



Фильм в прокате с 22 ноября

И даже больше! Киногруппа разогналась и пошла дальше: около 100 единиц оружия специально для фильма склепали кузнецы по фотографиям находок археологов. Без "причуд" тоже не обошлось... Обувь к фильму делала американская компания, которая обслуживает крутые бренды Vikings и Marco Polo.

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Почти всю выше описанную красоту сняли на Западной Украине. Но за какие деньги? Известно, что Госкино не дало ни копейки. Правда, на фильм раскошелились львовские госучреждения: около 200 тысяч гривен дали Львовская облгосадминистрация и Львовская кинокомиссия. Полный бюджет фильма держат в секрете. Однако, очевидно, что он немаленький…

Вкусная картинка

Картинка очень непривычная для глаза украинского зрителя, экспериментальная и эстетически красивая. Необычные ракурсы, неожиданные переходы, внимание к малейшим атмосферным деталям, приятный цвет и запах фильма... Это все качественно и вкусно выглядит.



Ленту показывают в наиболее качественном формате

Собственно, профессионализм и пыл "кинобанды" себя оправдал. Они взяли самую современную аппаратуру: эти все камеры Red, краны, коптеры, линия на километр... И категорически настояли, чтобы фильм показывали только в формате DCP. То есть, принципиально отказались от показа фильма в НD-качестве. Мол, украинское кино должно быть в самом качественном формате. Так то оно так, но что увидит наш зритель в итоге?



Кинокартина неожиданная и вкусная

Исторический ералаш или "трушный" боевик?

Киногруппа посягала вырастить настоящий миф, такой как "Король Артур" или "Робин Гуд". Хотела сделать боевик на основе истории жизни короля Руси Даниила Романовича, которого впервые Восточная и Западная церкви признали единогласным правителем крупнейшей в Средневековье территории. По словам режиссера, фильм о том, как творилось могучее государство в сложные времена, и какая бесчеловечная нужна была мудрость, чтобы удержать его границы.



Фильм претендует на звание украинского блокбастера

Словом, фильмейкеры охватили большой кусок древней истории и... сделали что-то похожее на амбициозную кальку "Величественного века. Роксолана"... Визуальная роскошь показанного почти под корень нивелируется отсутствием нормального сюжета. Здесь есть интриги, бои, откровенные и смешные сцены секса, кровь и смерть – то есть все то, что мы так любим в боевиках. Но вас ждут затянутые и нераскрытые сцены, слабые элементы сюжета и бездарные диалоги. Ни одна фраза не претендует на цитату.

Хорошего юмора от этой ленты тоже не ждите. Попытки шутить выглядят бедно. И что важно, постоянная мелодия на фоне – тоже что-то новенькое, но то, что яростно не дает сконцентрироваться на истории и просто мешает понять, что же тебе пытаются рассказать.

А как насчет актерской игры?

Актеров в проект выбирали не по звездному статусу, а по соответствию созданному образу. Во время съемок заменили не одного актера, в частности исполнителя главной роли Данилы. Короля сыграл Сергей Ярмошенко – актер и профессиональный каскадер с опытом работы в зарубежных проектах. Все бои и трюки он хорошо и артистично исполнил сам.



В ленте задействовали 40 каскадеров

В общем, актеры играют хорошо. Но кажутся куклами, а не живыми людьми. Их персонажи почти не меняются, не удивляют, не кажутся близкими и понятными и не запоминаются. Вряд ли в этом их вина. Скорее, причина в плохо прописанном сценарии.

Месседж из прошлого в настоящее

Словом, фильм "Король Данило" больше похож на реконструкцию рыцарских боев на площади Рынок, нежели на полноценный и прекрасный исторический боевик. Однако, много ли вы вспомните украинских фильмов о великих украинцах? Это ленты о Богдане Хмельницком, Иване Мазепе, Симоне Петлюре и еще совсем немного названий... Каждую из них в свое время адски раскритиковали. Поэтому неудивительно, что сейчас достается и "Королю Данилу". Однако, его фигура в фильме – свежеиспеченный миф, что может стать хорошим крючком до зрительского интереса.

Хорошо, что наш кинематограф богатеет разножанровыми, разнотематическими и разноцелевыми картинами. Это не может не радовать. Хорошо, что в нашем новом кино обращаются к украинской истории, в данном случае – к очень далекому прошлому. В "Короле Даниле" показана преемственность поколений: финальные слова о том, что детям продолжать начатое им дело, – ласточка, которая долетает до наших дней. Потому что это правда: у нас были свои герои, у нас была своя сильная история! Поэтому фильм Химича хорошо показывает философию победителей. С этим сверхзаданием справились.



"Король Данило" демонстрирует философию победителей

И напоследок: этой киноосенью чуть ли не каждую неделю – премьера. Такого не было за все годы Независимости. Это жатва Революции Достоинства, после которой наша культура и, в частности киносфера, получила драйв, стимул и хорошее финансирование. Кинематографисты за эти годы сняли свои ленты и сейчас представят их украинскому зрителю. Это не может не радовать! И на вопрос: "Что получили...?" можно смело отвечать: "Прорыв в отечественной киноиндустрии". Это возможность своим со своими видеть свое... Это стоит осознать и быть гордым.

Поэтому оставляйте дома скепсис и поддерживайте свое －покупайте билеты, ходите на сеансы и включайтесь в важные для выживания и укрепления нашей нации процессы... А увиденное вас таки удивит!

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