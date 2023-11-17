Фильм Лозницы "Донбасс" получил Гран-при на международном кинофестивале в Испании

23 Читати новину українською
Кадр из фильма "Донбасс"
Кадр из фильма "Донбасс" / Фото из открытых источников

Фильм украинского режиссера Сергея Лозницы "Донбасс" одержал победу на 15-ом международном кинофестивале в Севилье (Испания).

Список фильмов-победителей в разных категориях опубликовали на сайте фестиваля.

Читайте также: События на оккупированном Донбассе – следующий шаг в распаде Российской империи, – Лозница

"Фильм достигает изысканного эстетического баланса между документальным тоном и выдумкой. Удачные кадры, насыщенные реализмом и творчеством, показывают очень четкое представление о трагедии войны как таковой и ее последствия. Режиссер Сергей Лозница рассказывает ужас вооруженного конфликта не столько с точки зрения патриотизма, сколько с точки зрения обычной человеческой повседневности, которая близка всем", – охарактеризовали фильм на конкурсе.

Лента – интернациональная. Над ней совместно работали Украина, Германия, Франция, Нидерланды и Румыния. Из общего бюджета – 71 миллион гривен – 16 миллионов выделило Госкино. Фильм также профинансировал европейский фонд при Совете Европы Eurimages.

Всего в программе фестиваля приняли участие 19 фильмов. Среди них – работы призеров Каннского кинофестиваля Нури Бильге Джейлана, Оливье Ассаяса и Мии Хансен-Леве, лауреатов премии "Оскар" Флориана Хенкеля фон Доннерсмарка и Ласло Немеша, пишет ZN.ua.

Официальный трейлер фильма Лозницы "Донбасс" (Осторожно! На видео присутствует ненормативная лексика!)

Напомним, мировая премьера "Донбасса" состоялась в особую дату – 9 мая – в рамках программы "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля. Лента получила премию за лучшую режиссуру. Фильм также показали в рамках международных кинофестивалей в Карловых Варах, Мюнхене, Иерусалиме, Мельбурне и Торонто. Кроме того, фильм "Донбасс" выдвинули на соискание премии "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке". Уже 22 января 2019-го мы узнаем результаты (в этот день объявят шорт-лист "Оскара-2019").

Теги: LifeStyle Кино
Источник: Lifestyle
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Мартину Скорсезе – 76: лучшие фильмы выдающегося кинорежиссера
17 ноября 18:55 Мартину Скорсезе – 76: лучшие фильмы выдающегося кинорежиссера
Анастасія Ковач-Петрушенко 731
Кто победит в шоу "Танцы со звездами 2018"? Ваше мнение
17 ноября 09:08 Кто победит в шоу "Танцы со звездами 2018"? Ваше мнение
1328
Умерла модель Ким Портер: какими были последние сообщения экс-девушка рэпера Diddy
16 ноября 15:59 Умерла модель Ким Портер: какими были последние сообщения экс-девушка рэпера Diddy
912
Winter is coming: как подготовиться к горнолыжному сезону еще осенью
16 ноября 11:00 Winter is coming: как подготовиться к горнолыжному сезону еще осенью
101
Черная пятница: 5 советов для удачных покупок
15 ноября 12:00 Черная пятница: 5 советов для удачных покупок
Яніна Ткачук 1344
В Киеве отгремел концерт легендарного Стинга: как это было
15 ноября 11:54 В Киеве отгремел концерт легендарного Стинга: как это было
566
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук