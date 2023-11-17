Фильм Лозницы "Донбасс" получил Гран-при на международном кинофестивале в Испании

Фильм украинского режиссера Сергея Лозницы "Донбасс" одержал победу на 15-ом международном кинофестивале в Севилье (Испания).

Список фильмов-победителей в разных категориях опубликовали на сайте фестиваля.

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"Фильм достигает изысканного эстетического баланса между документальным тоном и выдумкой. Удачные кадры, насыщенные реализмом и творчеством, показывают очень четкое представление о трагедии войны как таковой и ее последствия. Режиссер Сергей Лозница рассказывает ужас вооруженного конфликта не столько с точки зрения патриотизма, сколько с точки зрения обычной человеческой повседневности, которая близка всем", – охарактеризовали фильм на конкурсе.

Лента – интернациональная. Над ней совместно работали Украина, Германия, Франция, Нидерланды и Румыния. Из общего бюджета – 71 миллион гривен – 16 миллионов выделило Госкино. Фильм также профинансировал европейский фонд при Совете Европы Eurimages.

Всего в программе фестиваля приняли участие 19 фильмов. Среди них – работы призеров Каннского кинофестиваля Нури Бильге Джейлана, Оливье Ассаяса и Мии Хансен-Леве, лауреатов премии "Оскар" Флориана Хенкеля фон Доннерсмарка и Ласло Немеша, пишет ZN.ua.

Официальный трейлер фильма Лозницы "Донбасс" (Осторожно! На видео присутствует ненормативная лексика!)

Напомним, мировая премьера "Донбасса" состоялась в особую дату – 9 мая – в рамках программы "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля. Лента получила премию за лучшую режиссуру. Фильм также показали в рамках международных кинофестивалей в Карловых Варах, Мюнхене, Иерусалиме, Мельбурне и Торонто. Кроме того, фильм "Донбасс" выдвинули на соискание премии "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке". Уже 22 января 2019-го мы узнаем результаты (в этот день объявят шорт-лист "Оскара-2019").