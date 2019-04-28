Фильм "Мстители: Финал" установил потрясающий кассовый рекорд

Кинолента от Marvel "Мстители: Финал" (The Avengers: Endgame) стала одной из самых ожидаемых фильмов 2019 года. Поэтому в премьерные дни многие посетили кинотеатры и увидели зрелищное противостояние супергероев с мощным злодеем Таносом.

Как сообщает Entertainment Weekly, такой фурор вокруг выхода киноленты повлиял на ее показатели в прокате. Да, первые премьерные дни 24 – 26 апреля принесли авторам "Мстители: Финал" рекордные 305 миллионов долларов. В частности, в Великобритании люди потратили 15,3 миллиона долларов на билеты, в Австралии – 13,9, в Корее – 14,6, Италии – 10,4, во Франции – 9,6, Филиппинах и Бразилии – по 7.

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И наибольший ажиотаж фильм "Мстители: Финал" вызвал среди жителей Китая. Там киноманы установили потрясающий рекорд: в течение 2 дней кассовый сбор в стране доягнув 154,5 миллиона долларов.

Эксперты утверждают, что это один из самых высоких показателей проката фильма. Однако, несмотря на то, что премьера киноленты Marvel началась в будние дни, ожидается увеличение этих показателей в несколько раз. По предположениям специалистов, общемировые сборы за первый уик-энд составят 900 миллионов – 1 миллиард долларов. Поэтому "Мстители" имеют большие шансы побить кассовый рекорд "Аватара", который заработал почти 2,8 миллиарда долларов.

В Украине фильм презентовали 25 апреля. Пока неизвестно, сколько отечественных киноманов уже успели посмотреть "Мстители: Финал".

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