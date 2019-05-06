Фильм "Мстители: Завершение" стал рекордсменом по кассовым сборам, подвинув рейтинг "Титаника"

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Фильм "Мстители: Завершение" стал рекордсменом
Фильм "Мстители: Завершение" стал рекордсменом / Фото из открытых источников

Культовая кинолента от мира Marvel стала триумфатором целой серии. Заключительная часть "Мстителей" забрала в прокате более 2 миллиардов долларов, чем опередила легендарный фильм "Титаник".

Всего две недели назад в прокат вышел фильм "Мстители: Завершения", однако это не помешало ему стать рекордсменом по кассовым сборам. Об этом сообщает издание Variety.

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Ранее сообщалось, что в первую дни премьеры фильм также установил рекорд, собрав 305 миллионов долларов. А за две недели ему удалось перебежать отметку двух миллиардов долларов. Наибольшую популярность кинокартина получила в Китае, получив от кассовых сборов 575 миллионов долларов.

На данный момент сумма заработка составляет 2, 189 миллиардов долларов. Благодаря такой популярности фильму удалось подвинуть со второго места в рейтинге самых прибыльных фильмов легендарный "Титаник", который в 2009 году уступил первое место "Аватару", собравшему 2,8 миллиарда долларов.

 

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Теги: LifeStyle Кино
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