Фильм "Мстители: Завершение" стал рекордсменом по кассовым сборам, подвинув рейтинг "Титаника"

Культовая кинолента от мира Marvel стала триумфатором целой серии. Заключительная часть "Мстителей" забрала в прокате более 2 миллиардов долларов, чем опередила легендарный фильм "Титаник".

Всего две недели назад в прокат вышел фильм "Мстители: Завершения", однако это не помешало ему стать рекордсменом по кассовым сборам. Об этом сообщает издание Variety.

Читайте также: Фильм "Мстители: Завершение" установил потрясающий кассовый рекорд

Ранее сообщалось, что в первую дни премьеры фильм также установил рекорд, собрав 305 миллионов долларов. А за две недели ему удалось перебежать отметку двух миллиардов долларов. Наибольшую популярность кинокартина получила в Китае, получив от кассовых сборов 575 миллионов долларов.

На данный момент сумма заработка составляет 2, 189 миллиардов долларов. Благодаря такой популярности фильму удалось подвинуть со второго места в рейтинге самых прибыльных фильмов легендарный "Титаник", который в 2009 году уступил первое место "Аватару", собравшему 2,8 миллиарда долларов.