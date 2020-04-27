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Фильм с Дарьей Петрожицкой получил международную награду в Канаде

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Украинский фильм Нічний Швидкий 2019 получил награду: трейлер, актеры, сюжет
Дарья Петрожицкая в фильме "Ночной Скорый": трейлер, сюжет / Пресс-служба

Украинское кино продолжает завоевывать мир. На днях стало известно, что короткометражный фильм "Ночной Скорый" с Дарьей Петрожицкой в главной роли получил международную награду в Канаде.

Об этом сообщили создатели фильма в фейсбуке. Комедия Оксаны и Марины Артеменко стала лучшим короткометражным фильмом месяца на Cinematography Awards.

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"Мы очень рады, что "Ночной Скорый" стал победителем месяца Canadian Cinematography Awards в Торонто. Но это лишь первый шаг, теперь мы посоревнуемся за главную награду фестиваля среди остальных 12 короткометражных фильмов, которые стали или станут победителями месяца. Это первая международная награда фильма", – отметила Оксана Артеменко в комментарии Cinema.ua

Український фільм
Украинский фильм "Ночной Скорый" получил награду в Канаде / Facebook / @FilmTheNightExpress

Кинолента "Ночной Скорый" рассказывает о загадочных событиях, которые происходят в поезде накануне Нового года. По сюжету, главную героиню Таню сажают в одно купе, снимая с рейса другого пассажира. Девушка говорит, что она – хирург и спешит на очень важную операцию. И во время путешествия к ней подсаживается пьяный юрист, который травмируется из-за резкого торможения поезда. Теперь "хирург" должен спасти жизнь мужчине, чтобы не вызвать подозрений у людей. И все было бы без проблем, если бы девушка была той, за кого себя выдает.

Главные роли в короткометражном фильме "Ночной Скорый" исполнили:

  • Дарья Петрожицкая
  • Андрей Исаенко
  • Богдан Буйлук
  • Наталка Кобизкая

Известно, что премьера короткометражного фильма была запланирована на весну 2020 года в Румынии. Однако из-за пандемии коронавируса кинофестиваль ClujShorts решили перенести.

Смотрите трейлер к короткометражному фильму "Ночной Скорый": видео

 

Автор: Юлия Михайлова
Теги: Новости Украины LifeStyle Новости LifeStyle Награды Канада Кино
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