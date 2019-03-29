Фильм о фильме: канал HBO покажет 2 часа закулисья "Игры престолов"

Американский канал HBO, который с 2011 года занимается созданием и выпуском популярного сериала "Игра престолов", решил порадовать фанатов новой лентой. В ней покажут весь съемочный процесс последнего 8 сезона сериала.

Документальный фильм об "Игре престолов" выйдет на экраны через неделю после финального эпизода, 26 мая. Поскольку последний сезон сериала обещают сделать впечатляющим, создатели ленты решились на создание собственно закулисья фильма, которое полностью покажет весь съемочный процесс и раскроет другие интересные подробности.

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Хронометраж фильма "Игра престолов: Последний дозор" (Game of Thrones: The Last Watch) будет иметь 2 часа и он обещает быть чем-то большим, чем "фильм о фильме". Режиссеры сериала и фильма обещают, что зрители смогут увидеть, как актеры и съемочная группа работали в экстремальных погодных условиях, хранили тайну финала от назойливых фанатов и многое другое.

Это больше, чем документальный фильм о "создании". Это забавная, ужасная история, рассказанная с остроумием и близостью, о горько-сладком удовольствие от того, что значит создать мир, а потом попрощаться с ним,

– говорится на сайте HBO.

Что такое "Игра престолов"?

Фэнтезийный сериал создан на основе цикла романов "Песни льда и пламени" телеканалом НВО. Хотя автор цикла Джордж Мартин начал писать первый роман в 1991 году, сериал вышел на экраны только через 20 лет – в 2011 году. Однако события саги уже обогнали сюжетные линии, которые описаны в книгах. Поэтому шестой, седьмой и восьмой (последний) сезоны сериала основаны на черновиках книг, которые еще не появились на прилавках магазинов.



Премьера финального 8 сезона сериала "Игра престолов" состоится на телеканале HBO 14 апреля 2019 года. Согласно анонсу, он будет содержать всего 6 серий продолжительностью около 7 часов.