Фильм о Голодоморе в Украине поборется за главный приз кинофестиваля Берлинале

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Фильм о Голодоморе "Гарет Джонс"
Фильм о Голодоморе "Гарет Джонс" / twipu.com

В столице Германии 7 февраля начинается один из самых престижных кинофестивалей в мире – Берлинале. В основной программе среди фильмов из 25 стран мира покажут фильм о Голодоморе в Украине "Гарет Джонс".

Это фильм польского режиссера Агнешки Холланд, созданный при поддержке отечественного Госкино совместно с Польшей и Великобританией. Главные роли сыграли Джеймс Нортон, Ванесса Кирби, Питер Сарсгаард, Яков Ткаченко, Олег Драч и другие.

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Сюжет фильма. Лента рассказывает о британском журналисте Гарета Джонсе, который во время визита в 1930-х годах в СССР познакомился с журналисткой Адой Брукс, которая открывает ему глаза на жестокость советского режима. Гарет, несмотря на смертельные угрозы, начинает свое расследование. Скрываясь от спецслужб СССР, шаг за шагом он раскрывает правду о трагедии украинского народа: жесткой цензуре, массовые репрессии и Голодомор.

Кинематографисты утверждают – лента имеет все шансы получить главный приз конкурса "Золотого медведя". Его обладателя объявят 16 февраля.

Отметим, что премьера в Украине, вероятно, состоится 29 ноября 2019 года.

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Теги: Новости Украины LifeStyle Кино Новости Польши
Источник: 24 канал
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