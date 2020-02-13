Фильм о молодом адвокате, который спасает убийцу: сюжет и трейлер драмы "Дело Коллини"

Уже вскоре, 27 февраля, в украинский прокат выйдет криминальная драма "Дело Коллини", снятая по мотивам мирового бестселлера. О сюжете и трейлере ленты читайте дальше на LifeStyle 24.

Фильм "Дело Коллини" (на немецком – Der Fall Collini) снят в стиле детективного триллера с привкусом криминала. За экранизацию популярной во всем мире одноименной книги Фердинанда фон Шираха взялся немецкий режиссер Марко Кройцпайнтнер. Сценарий к ленте адаптировали Кристиан Цюберт, Роберт Голд и Йенс-Фредерик Отто.

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Фильм обещает быть непредсказуемым, а создатели уверяют, что во время просмотра зрители будут чувствовать, как сюжет держит их в напряжении.

События фильма "Дело Коллини" разворачиваются вокруг пенсионера Фабрицио. Недавно тихий, не слишком примечательный человек завершил свою работу и должен был наслаждаться спокойными днями старости дома. Однако, неожиданно даже для себя, мужчина убивает известного промышленника Ханса Майера в одном из самых эксклюзивных отелей Берлина. Конечно, его осуждают и сажают в тюрьму.

За дело пенсионера берется молодой адвокат Каспар Лейнен, который намерен начать карьеру с оправдательного вердикта. Однако, к его огромному удивлению, обвиняемый признается в преступлении. Малоопытный адвокат понимает, что его гениальный план строительства карьеры на грани краха. Однако самое интересное начинается тогда, когда пенсионер Фабрицио скрывает мотивы убийства, а адвокат Каспер находит зацепку. Молодой специалист неожиданно узнает, что он имеет дело с крупнейшим судебным скандалом Германии.

Главные роли в фильме сыграли Франко Неро, Александра Мария Лара, Элиас ЭмБарек и Яннис Нивёнер.

Премьера фильма "Дело Коллини" в Украине запланирована на 27 февраля.

Дело Коллини: трейлер на украинском смотреть онлайн