Фильм "Однажды в Голливуде" не покажут в Китае: известна причина

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"Однажды в Голливуде"
"Однажды в Голливуде" / Планета кино

Знаменитый голливудский режиссер Квентин Тарантино категорически против любых изменений в его киноленте "Однажды в Голливуде" (Once Upon a Time in Hollywood). Поэтому в Китае киноманы не смогут посмотреть фильм.

Как сообщает Variety, причиной скандала стало обращение дочери актера Брюса Ли к чиновникам и в Национальное управление китайского кинематографа. Шеннон пожаловалась, что в фильме "Однажды в Голливуде" ее покойного отца изобразили довольно пренебрежительно.

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По ее словам, в одной из сцен персонаж Брюсса Ли, которого мастерски сыграл Майк Мо, и герой Брэда Питта, который был голливудским каскадером, вступают в шуточный поединок. Мужчины договариваются не бить друг друга по лицу. Однако в ключевом моменте поединка каскадер с силой отталкивает актера, а от его падения на машину остается немалое повреждение. Шеннон Ли утверждает, что никто не смог побороть ее отца, поэтому такая сцена – это высмеивание его таланта и изображение его как хвастливого актера и бойца.


"Однажды в Голливуде" не покажут в Китае / Планета кино

Представители власти сразу же обратились к режиссеру Квентину Тарантино с просьбой внести изменения в эту сцену. Однако ответа они так и не получили, ведь голливудская легенда не намерен вносить коррективы в последнюю киноленте в его карьере. Поэтому за неделю до премьеры "Однажды в Голливуде" в Китае внезапно отменили показ фильма, опираясь на то, что не были выполнены все требования для проката.

В то же время инсайдеры отмечают, что до заявления Шеннон Ли критикам понравилась кинолента и у них не было никаких замечаний к ее сюжету.

Смотрите трейлер фильма "Однажды в Голливуде" ": видео

Что известно о фильме "Однажды в Голливуде"?
Это одна из самых ожидаемых премьер 2019 года, а сценарий для нее писали около 5 лет. Фильм "Однажды в Голливуде" рассказывает о реальных событиях, которые происходили в Лос-Анджелесе в 1969 году. По сюжету, в центре событий – история, связанная с сектантом Чарльзом Мэнсоном. Именно он убил Шэрон Тейт, беременную жену известного режиссера (ее играет Робби). А герои Брэда Питта и Леонардо Ди Каприо становятся свидетелями этого ужасного события.

Съемками фильма занялась кинокомпания Sony Pictures Entertainment в сотрудничестве с Квентином Тарантино. Незадолго до первых показов фильма режиссер объявил, что уходит из кинематографа и хочет уделить все свое время семье.

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Автор: Юлия Михайлова
Теги: Кино Китай Голливуд LifeStyle
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