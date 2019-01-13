Фильм "Отдаленный лай собак": жуткая и чувствительная история о войне на Донбассе

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Фильм "Отдаленный лай собак": жуткая и чувствительная история о войне на Донбассе
Фильм "Отдаленный лай собак": жуткая и чувствительная история о войне на Донбассе / Фото из открытых источников

Фильм "Отдаленный лай собак" рассказывает про 10-летнего мальчика Олега, который живет на линии фронта на Донбассе вместе с бабушкой. Документальное кино снял датский режиссер Саймон Леренг Вильмонт.

Работа уже собрала награды более двух десятков кинофестивалей мира – в Нидерландах, Швеции, Греции, США, Испании, а также была среди номинантов на лучший документальный фильм Европейской киноакадемии. Теперь на очереди – покорение Оскара.

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Мальчик Олег, которому на момент съемок было всего 10 лет, о войне знает не понаслышке и не с видеоигр. Он и его бабушка – одни из последних жителей поселка Гнутово в Донецкой области. Линия фронта российско-украинской войны приблизилась к их дому.

Кадр з фільму
Кадр из фильма "Отдаленный лай собак"

Режиссер Саймон Леренг Вильмонт для своего фильма искал ребенка, который живет в постоянном хаосе и опасности, чтобы показать, где в таких условиях этот ребенок находит теплоту и безопасность. Саймон вместе с помощником ездили на восток Украины, посещали школы, расположенные на линии фронта и подвергались обстрелам со стороны пророссийских боевиков.

Киношники разговаривали с детьми и спрашивали, что они чувствуют, когда вокруг стреляют. Больше всего их поразила ответ Олега.

Он посмотрел на меня своими голубыми глазами и сказал: "Представь себе, что в твою грудь влезает холодная рука, и она сжимает твое сердце. И когда взрывается бомба, она сжимает твое сердце сильнее. И так, пока твое сердце не становится немного замороженным". И тогда я понял, что я встретил своего героя,
– рассказал режиссер фильма.

Лента показывает, насколько сложна жизнь ребенка в зоне конфликта и как меняются ценности в длительных кризисных ситуациях. Режиссеру удалось воспроизвести в фильме мир ребенка, который стремится к комфортной и безопасной жизни.

Кадр з фільму
Кадр из фильма "Отдаленный лай собак"

Название "Отдаленный лай собак" появилось в ходе съемок. В селе Гнутово был постоянно слышен лай собак. Это как примитивная система оповещения, что приближается угроза. Отдаленный лай собак – это символ опасности, которая постоянно присутствует в этом поселке.

Хотелось бы, чтобы люди узнали о том, как мы живем. Потому что очень многие люди не верят, не понимают и не знают, в каких условиях мы находимся,
– добавила героиня фильма, бабушка Олега Александра.

Фильм о настоящей войне в Украине уже увидели десятки стран. Сейчас он среди 15 фильмов в шорт-листе "Оскара". Представить ленту американскому зрителю лично приехал главный герой фильма. Вместе со съемочной группой они рассказывают о войне в Украине и Нью-Йорке. И уже 24 февраля киноакадемия объявит, получит ли "Отдаленный лай собак" Оскар.

Фильм "Отдаленный лай собак" – жуткая и чувствительная история об Украине: смотрите видео

 

Автор: Егор Скорина
Теги: Новости Украины LifeStyle Новости культуры Кино Война на Донбассе Дети и несовершеннолетние Оскар
Источник: 24 канал
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