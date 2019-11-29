Фильм "Отряд самоубийц 2" получил рейтинг R: подробности

После успеха фильма "Отряд самоубийц" сразу же началась работа над второй частью, которая выйдет на большой экран в 2021 году. Однако к широкому прокату создатели картины готовятся заранее. Так, режиссер второго эпизода "Отряда самоубийц" сообщил о том, что добился для своего проекта рейтинга R.

О том, что Джеймс Ганн, который взялся за создание второй части "Отряда самоубийц" таки получил желаемый рейтинг R для будущего фильма, сообщает издание Variety.

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В отличие от первой части, вышедшей в свет в 2016 году, продолжение выйдет в прокат в Северной Америке с "усиленным" контролем. Как известно, сюжет второго эпизода будет таким же острым и моментами жестоким, однако, несмотря на это, режиссер пообещал наполнить его достаточным количеством юмористических сцен.

Напомним, рейтинг R – это система оценки фильма, в результате которого подростки до 17 лет допускаются к просмотру только в сопровождении взрослого, одного из родителей или опекунов.

Также стоит добавить, что создатели картины не называют вторую часть сиквелом, ведь в картине будет много новых антигероев и не связанных с предыдущим эпизодом моментов. Напомним, премьера "Отряда самоубийц 2" запланирована на 6 августа 2021 года.

"Отряд самоубийц" первая часть: смотреть трейлер