Райан Рейнольдс опубликовал курьезный тизер к комедии "Персонаж": видео

Голливудский актер Райан Рейнольдс привлек внимание поклонников к комедии с его участием. К фильму "Персонаж" (Free Guу) он опубликовал новый тизер и назвал дату выхода киноленты на экран.

Видео появилось на ютуб-канале Райана Рейнольдса и сразу же привлекло внимание киноманов. В несколькосекундном ролике видно, как актер обедает в то время, как за окном происходит перестрелка двух боевых вертолетов. К курьезному фрагменту комедии "Персонаж" Райан Рейнольдс отметил, что премьеру киноленты решили перенести с 2 июля на 11 декабря 2020 года.

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Смотрите тизер к комедии "Персонаж": видео

Что известно о фильме "Персонаж"

В центре сюжета новой комедии "Персонаж" – история обычного американца Гая. Он работает кассиром в крупном банке и живет по своеобразному графику, который не предусматривает каких-либо неожиданностей. И однажды его банк грабят 17 раз подряд, тогда Гай понимает, что вся жизнь – это всего лишь спланированная кем-то видеоигра, в которой он выполняет второстепенную роль.

Виртуальный мир дает возможность персонажам делать все, что заблагорассудится. Несмотря на такое предложение Гай планирует вырваться из игры и освободить всех от этой виртуальной реальности. Однако даже спасение мира Райан Рейнольдс с режиссером Шоном Леви превратили в комедию, от которой невозможно удержать смех.

Главные роли в фильме, помимо Райана Рейнольдса, получили: Тайка Вайтити, Джоди Комер, Джо Кире, Лил Релл Говер, Уткарш Амбудкар. В таком тандеме они появятся на премьере комедии "Персонаж", которую из-за коронавируса перенесли на 11 декабря 2020 года.

Смотрите трейлер к фильму "Персонаж": видео на украинском