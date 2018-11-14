Фильм "Птичий короб" с Сандрой Буллок побил рекорд по просмотрам на Netflix

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"Птичий короб"
"Птичий короб"

Фильм ужасов "Птичий короб" (Bird Box) с Сандрой Буллок в главной роли за первую неделю трансляции после публикации 21 декабря посмотрели более 45 миллионов подписчиков стримингового сервиса Netflix.

Такое количество просмотров стало рекордной за всю историю стримингового сервиса. Об этом сообщили на официальной странице Netflix в Twitter.

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В сюжете фильма рассказывается о том, как люди массово начали совершать самоубийства. Это случилось в результате того, что на планете появились опасные создания, на которых нельзя смотреть, ведь это приводило к самоубийству. В основе рассказывается история женщины Мэлори, которую сыграла актриса Сандра Буллок.

Так, Мэлори в начале ленты появляется беременной и на ее глазах сестра (которую сыграла Сара Полсон) увидела что-то страшное и бросилась под авто. Героиня Буллок находит приют и с другими жителями города, которые выжили, и пытается понять, что происходит в мире. В результате, стало известно, что для спасения – надо завязывать себе глаза и ориентироваться на слух. Только это может спасти от гибели.

Впоследствии Мэлори начала искать убежище для себя, своего сына и девочки, родившейся за пару минут до смерти подруги главной героини. Следовательно, молодая мама с детьми имела сложное путешествие, которое держало всех зрителей в настоящем напряжении в течение просмотра фильма режиссера Сюзанны Бир.

Фильм "Птичий короб": смотрите трейлер

Добавим, что фантастический фильм ужасов Bird Box ("Птичий короб") снят по одноименной книге Джоша Малермана и выглядит своеобразным продолжением фильма A Quiet Place ("Тихое место") Джона Красински.

 

Теги: LifeStyle Кино Голливуд
Источник: 24 канал
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