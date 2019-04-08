Фильм "Шазам!" бьет рекорды по кассовым сборам в США: за уикенд собрано 57 миллионов долларов

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Фильм "Шазам!"
Фильм "Шазам!" / IMDb

Очередной фильм, снятый по мотивам комиксов, бьет рекорды по кассовым сборам. Так, супергеройский фильм "Шазам!", который вышел в прокат в первые выходные апреля, стал лидером доходов.

Об успешном выходе нового супергеройского фильма "Шазам!" сообщает иностранное издание Box Office Mojo. Кинокартина, над которой работали создатели вселенной DS Comics, за первые выходные собрала более 57 миллионов долларов на своей земле.

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Однако за пределами США фильм тоже получил большой успех. К примеру, общая сумма кассовых сборов из других стран составляет 102 миллиона долларов. То есть общая сумма дохода, который получила компания Warner Bros. составляет почти 160 миллионов долларов.

Стоит добавить, что картину "Шазам!" приравнивают к популярной ленте с Джейсоном Момоа и Эмбер Херд "Аквамен". Тогда за первый уикенд фильм собрал около 67 миллионов долларов.

Смотреть трейлер к фильму "Шазам!": видео

 
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Теги: Кино LifeStyle Голливуд
Источник: LifeStyle 24
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