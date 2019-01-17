Фильм "Стекло": сюжет и трейлер самой ожидаемой ленты января

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Фильм Стекло - сюжет и трейлер фильма Стекло смотреть онлайн
Фильм "Стекло": смотреть трейлер / 2019.pp.ua

17 января 2019 года на экраны кинотеатров выходит разножанровый фильм "Стекло". Лента соединила в себе детектив, драму, триллер и фантастику. "Стекло" – это сиквел к известным фильмам "Неуязвимый" (2000) и "Сплит" (2016).

Режиссером Американского психологического триллера стал м. Найт Шьямалан. Главные роли в картине исполняют Сара Полсон, Брюс Уиллис, Джеймс Макэвой, Сэмюэл Л. Джексон и другие.

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Сюжет фильма "Стекло":

Детектив рассказывает об опасных преступниках, у которых проблемы с расстройствами личности. Все трое находятся в психиатрической больнице. Один из них считает себя супергероем, несмотря на то, что он стареет. Другой – террорист-инвалид "Мистер Скло".

В противовес им, третий преступник является изрядно опасным, ведь в нем уживается 23 разных личности, которые борятся между собой. Что ждет узников Дэвида Дана, Элайджу Прайса и Кевина Крамба в рамках медицинского заведения – смотрите в кинотеатрах с 17 января 2019 года.

Смотрите трейлер фильма "Стекло":

 

Теги: LifeStyle Новости культуры Голливуд Кино
Источник: 24 канал
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