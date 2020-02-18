Фильм "Толока" по поэме Шевченко: сюжет, трейлер и дата выхода

Украинский фильм "Толока", снятый по мотивам баллады Тараса Шевченко "У той Катерины", уже вскоре выйдет на большой украинский экран. Жизнь в культовое стихотворение 1848 года вдохнул режиссер Михаил Ильенко.

Предыстория создания фильма "Толока" берет свое начало еще в 2004 году, хотя идея зародилась еще в 1967 году. Режиссер Михаил Ильенко рассказал о цели создать такую экранизацию в письме своему другу, чем визуализировал мечту. Впрочем, уверенные шаги на пути к цели были сделаны в 2012 году.

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Тогда фильм участвовал в конкурсе Госкино Украины, в котором ему, к сожалению, не удалось победить. Однако уже в 2013 году идея была достойно оценена и получила разрешение на государственное финансирование.

За сценарий к фильму также сел Михаил Ильенко, а вот в креслах продюсеров разместились Филипп Ильенко, Андрей Ризоль и Марианна Новикова.

Сюжет фильма "Толока": в балладе Шевченко рассказывается о Екатерине, которой удалось заполонить сердца трех казаков. В фильме 2020 года она также предстает главной героиней, которая доверяет свою жизнь судьбе. Девушка пообещала выйти замуж за того парня, которому удастся вызволить ее брата из плена. Во время исполнения желания Екатерины двое казаков погибают, а третьему все же удается спасти брата девушки, который оказывается ее возлюбленным. К слову, в стихотворении Екатерине придется ждать свою любовь не одно столетие, не теряя надежды и не старея сквозь годы.

Баллада Шевченко и фильм Ильенко будто притча о судьбе Украины. Каждое испытание Екатерининой силы будто рассказывает о судьбе и жизни украинцев, которые стараются не терять веру.

Премьера фильма "Толока" запланирована на 12 марта.

Актеры и роли фильма "Толока"

Иванна Ильенко – Екатерина

Дмитрий Линартович – Иван

Богдан Бенюк – Ломака

Сергей Романюк – Бригадир

Олег Примогенов – Генерал

Мирослав Гай – Кайсак Бабай

Татьяна Нагирняк – Изольда

Евгения Конюх – Маруся

Василий Кухарский – Семен Босый

Константин Войтенко – Иван Голый

Дмитрий Рыбалевский – Василий

Юрий Ильенко – Тристан в 5 лет

Александр Терещенко – Тристан в 19 лет

Толока: трейлер украинского фильма смотреть онлайн

Толока: трейлер украинского фильма смотреть онлайн