Фильм ужасов "Пункт назначения" получит продолжение: неожиданные подробности

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"Пункт назначения" получит продолжение
"Пункт назначения" получит продолжение / bloody-disgusting.com/

Студия New Line Cinema запустила в разработку перезапуск хоррор-фильма "Пункт назначения". Сценаристы Патрик Мелтон и Маркус Данстэн, которые работали над четырьмя частями "Пилы", собираются написать сценарий к ленте.

Об этом сообщает издание Varierty.

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Сейчас студия оставляет в тайне любые подробности относительно актерского состава и сюжета перезапуска. В серии фильмов "Пункт назначения" главные герои предусматривают катастрофы и пытаются избежать смерти. Франшиза из пяти лент принесла создателям около 666 миллионов долларов.

Кроме того, актер Девон Сава, который снялся в первой части фильма в 2000 году, 11 января написал в Twitter, что ему интересно будет посмотреть перезагрузку фильма.

"Да-да. Почти каждый фильм "Пункт назначения" с тех пор был очень интересным. Я не могу дождаться перезагрузки. Идея не имеет себе равных, и, вероятно, есть какой-то большой молодой талант, готовый... опередить план смерти", – отметил Девон.

 

Теги: LifeStyle Кино
Источник: 24 канал
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